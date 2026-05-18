Glob DMC CEO’su Çağman: Maliyet baskısına rağmen yurtdışı tur talebi güçlü seyrediyor

Küresel enflasyonist baskılar tüketiciyi daha uygun fiyatlı ve iyi deneyim sunan seçeneklere yönlendirirken, tur şirketlerinin paketleri de değişiyor. 2024 yılında kurulan ve bugün 300’ün üzerinde acente ile turizm şirketine hizmet veren Glob DMC, yurtdışı turlarda farklı beklenti ve bütçelere hitap eden ürünlerle hizmet sunuyor.

Glob DMC CEO’su Murat Çalgay Çağman, turizm sektöründe küresel ölçekte bir değişim yaşandığını söyledi. Tüketicilerin yeni deneyim arayışlarının hızla arttığını anlatan Çağman, “Ancak aynı zamanda maliyet baskısı da söz konusu. Tüketici en iyi deneyimi en uygun fiyata satın almak istiyor” dedi. Buradan yola çıkarak özel paketler hazırladıklarını anlatan Çağman, “Comfort” ve “Serüven” olmak üzere iki konsept hazırladıklarını kaydetti. Çağman, “Comfort paketlerde tatil süresince ihtiyaç duyulabilecek tüm hizmetler baştan fiyata dahil ediliyor. Ekstra turlar, akşam yemekleri ve program içi harcamaların tamamını kapsayan bu model, tüketiciye sürprizsiz bir tatil sunuyor. Ancak bizim hazırladığımız paketi tüketici bireysel olarak almak istediğinde onun için daha yüksek bir ücret çıkıyor yani orada bizim güçlü networkümüz ve deneyimimiz misafirimize bir avantaj olarak yansıyor” dedi. Serüven turların ise daha esnek bir yapıda olduğunu aktaran Çağman, “Katılımcılar yalnızca ana programı satın alırken, ek deneyimleri isteğe bağlı olarak tur sırasında belirleyebiliyor. Bu yapı, daha özgür ve bütçe kontrollü bir seyahat isteyenlere hitap ediyor” diye konuştu.

Sektöre dair değerlendirmelerde de bulunan Çağman, küresel ölçekte yükselen uçak yakıt giderlerinin havayolu şirketlerinden tur operatörlerine uzanan bir zincirleme etki yarattığını aktardı. Havayolu şirketlerinin koltuk başına ek maliyetleri tur operatörlerine yansıtmaya başladığını aktaran Çağman, “Kişi başı 50 dolara kadar ulaşan bu farkı şimdilik tüketiciye yansıtmıyoruz. Tur operatörleri bu süreci kârlarından fedakârlık yönetiyor” dedi.

Vize sorunu sürüyor, vizesiz turlara ilgi artıyor

Tüm maliyet baskılarına rağmen yurtdışı turlarına talebin güçlü seyrini koruduğunu anlatan Çağman, Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin kişi tur operatörleri aracılığıyla yurtdışına çıktığını kaydetti. Paket fiyatlarda artan maliyetlerin etkisiyle geçen yıla göre dolar bazında yüzde 13’lük bir artışın olduğunu aktaran Çağman, “Bu çok büyük bir fiyat artışı olmadığı için talep hala güçlü seyrediyor” ifadelerini kullandı. Avrupa vize randevularında hala ciddi sorun olduğuna değinen Çağman, “Özellikle yurtdışındaki bot hesaplar nedeniyle vize bulma sorunu devam ediyor. O nedenle Avrupa turları trend olsa da vizesiz rotalar yükselişini sürdürüyor. Son dönemde Bali, Vietnam, Kamboçya ve Japonya gibi alternatif destinasyonlara da ilgi artıyor” ifadelerini kullandı.