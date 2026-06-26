Global Finance, Garanti BBVA’yı Türkiye’nin 'En İyi Nakit Yönetimi Bankası' seçti

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance’in “Dünyanın En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Ödülleri”nde geçen yılın ardından bu yıl da “Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.

Banka, tahsilat, ödeme, finansman ve entegrasyon çözümlerinden oluşan geniş nakit yönetimi ekosistemi, dijital bankacılık altyapısı ve müşterilerine sunduğu yenilikçi ürünlerle ödüle layık görüldü. Garanti BBVA, nakit yönetimi alanında üst üste kazandığı bu ödülle sektördeki konumunu bir kez daha pekiştirdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödülle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak müşterilerimizin tahsilat, ödeme ve finansman süreçlerini daha verimli, hızlı ve güvenli hale getiren çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Global Finance tarafından bir kez daha Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası seçilmek, müşteri deneyimi, teknoloji ve inovasyon odağında yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası ölçekte takdir görmesinden dolayı bizim için son derece değerli. Dijitalleşmeyi yalnızca süreçleri dönüştüren bir araç olarak değil, müşterilerimizin iş yapış biçimlerine doğrudan değer katan stratejik bir unsur olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de nakit yönetimi alanındaki liderliğimizi yeni nesil teknolojiler ve yenilikçi çözümlerle güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Dijitalleşme ve inovasyon odağında liderlik

Garanti BBVA, Türkiye’de nakit yönetimi alanında birçok yeniliğe öncülük eden bankalar arasında yer alıyor. Banka; Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DCS), Garantili Ödeme, tedarik zinciri finansmanı çözümleri, toplu ödeme sistemleri, SWIFT tabanlı entegrasyonlar, API servisleri ve dijital tahsilat altyapılarıyla şirketlerin finansal süreçlerini daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 650 bin müşteriye nakit yönetimi hizmeti sunan Garanti BBVA, tahsilat, ödeme, finansman ve entegrasyon sistemleri aracılığıyla yıllık trilyonlarca liralık işlem hacmine aracılık ediyor. Banka ayrıca SWIFT GPI, SWIFT Go, sanal IBAN, talep edilen ödeme (Request to Pay API), tedarik zinciri finansmanı ve dijital başvuru çözümleri gibi birçok yenilikçi uygulamayı Türkiye'de ilk hayata geçiren kurumlar arasında bulunuyor.