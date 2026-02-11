Global Menkul'den Aksa Enerji için üzde 58 getiri potansiyeli

Global Menkul Değerler, Aksa Enerji’yi (AKSEN) araştırma kapsamına 106,51 TL hedef fiyat ve “AL” tavsiyesiyle aldı. AKSEN, 8 Şubat 2026 tarihli kapanış fiyatına göre %58’lük güçlü bir getiri potansiyeli içermektedir.

Aksa Enerji’nin, sürdürülebilir karlılık ile güçlü büyüme potansiyelini aynı anda sunabilen nadir şirketlerden biri olduğu belirtilen raporda, bu iki temel unsurun hissenin mevcut seviyelerden ilave getiri potansiyelini desteklemesini beklendiği kaydedildi. AKSEN’in 3GW’yi aşan kurulu gücüyle üç kıtada faaliyet gösteren bir elektrik üreticisi olduğu anlatılan raporda, “Önümüzdeki döneme yönelik taahhüt edilmiş yatırım programının desteğiyle şirket, Türkiye’de depolamalı yenilenebilir enerji projeleri, Afrika ve Asya’da planlandığı yeni santralleri sayesinde 2028 yılı sonunda 5GW’nin üzerinde kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir. AKSEN’i elektrik üretim sektöründeki en güçlü FAVÖK büyüme hikayelerinden biri olarak görüyoruz. Konsolide FAVÖK’ün 2028 döneminde 2024 yılına göre üç katına çıkarak USD602mn seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Bu büyüme görünümü, AKSEN’in yabancı para cinsinden imzaladığı Al-ya-da-Öde anlaşmaları ve üretim portföyünde yenilenebilir enerjinin artan payı sayesinde, geleneksel yurt içi elektrik üreticilerine kıyasla daha yüksek risk-ayarlı getiri sunan bir iş modeliyle desteklenmektedir” denildi.

Sözleşmeye Dayalı Gelir Yapısı ve Yurt Dışı Faaliyetler

Raporda, Aksa Enerji’nin büyüme görünümünü destekleyen en önemli unsurlardan birinin sözleşmeye dayalı ve döviz bazlı gelir yapısı olduğu vurgulanmıştır. Şirketin yurt dışı operasyonlarından elde edilen FAVÖK’ün yaklaşık %90’ının uzun vadeli Al-ya-da-Öde veya garantili kapasite anlaşmalarından sağlanması, nakit akışı görünürlüğünü ve karlılık istikrarını güçlendiren temel faktörler arasında gösterilmektedir.

Raporda ayrıca, Afrika ve Asya operasyonlarının tarihsel olarak güçlü FAVÖK marjlarıyla çalıştığına dikkat çekilmekte; bu bölgelerde marjların orta vadede Afrika’da yaklaşık %66, Asya’da ise %77 seviyelerinde korunmasının beklendiği ifade edilmektedir. Bu yapı, AKSEN’in artan yatırım harcamalarına rağmen finansal kaldıraç oranlarını yönetilebilir seviyelerde tutabilmesini desteklemektedir.

Yurt İçi Yenilenebilir Enerji ve Depolama Vurgusu

Araştırma raporunda, Aksa Enerji’nin Türkiye’de hayata geçirmeyi planladığı depolamalı güneş ve rüzgar enerji projelerinin, şirketin yurt içi operasyonlarının karlılığını anlamlı ölçüde artıracağı öngörülmektedir. Buna göre, yenilenebilir portföyün tamamen devreye girmesiyle birlikte yurt içi FAVÖK marjlarının %9 seviyelerinden planlanan tüm kapasiteler devreye girdikten sonra yaklaşık %24 seviyelerine yükselmesi beklenmektedir.

Ayrıca raporda, Gaziantep Depolaması-GES’in Mart 2026 itibarıyla devreye alınmasıyla, Aksa Enerji’nin depolamalı GES santralini devreye alan Türkiye’deki ilk halka açık şirketlerden biri olacağı vurgulanmaktadır. Bu gelişme, şirketin enerji dönüşümü ve esneklik odaklı üretim yapısı açısından stratejik bir kilometre taşı olarak değerlendirilmektedir.

Değerleme ve Çarpanlara İlişkin İlave Not

Global Menkul Değerler, Aksa Enerji için uyguladığı değerleme çalışmasında her bir santral bazında ayrı indirgenmiş nakit akımı (İNA) analizi kullanmıştır. Raporda, AKSEN’in iş modelinin, geleneksel halka açık elektrik üreticileriyle doğrudan karşılaştırılabilir olmadığı belirtilmiş; bu nedenle benzer şirket çarpanlarına dayalı bir değerleme yerine varlık bazlı bir yaklaşım tercih edilmiştir.

2026 beklentilerine göre hissenin 6,6x FD/FAVÖK ve 19,4x F/K çarpanlarıyla işlem gördüğü, bu seviyelerin şirketin sözleşmeli nakit akışları, güçlü FAVÖK büyüme profili ve hızlanan kapasite artışını henüz tam olarak yansıtmadığı ifade edilmektedir.

Riskler de sıralandı

Global Menkul Değerler, yayımladığı raporda Aksa Enerji için mevcut risk unsurlarına da dikkat çekti. Raporda riskler; Türkiye’de spot elektrik fiyatlarında gerileme, Yatırım maliyetlerinin tahminleri aşması, Devam eden projelerin iptal edilmesi veya devreye alınmasının gecikmesi, Uzun vadede (ortalama sözleşme süresi: 18 yıl) kontratların yenilenmemesi riski, ve Ülke risk primlerindeki artışın nakit akışları ve değerleme üzerinde olumsuz etki yaratması şeklinde sıralandı.