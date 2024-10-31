Global RLI Awards'ta Fiba Commercial Properties'a ödül yağdı

Dünya perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Global RLI Awards 2024’e Fiba CP damgasını vurdu. Fiba CP’nin yatırımcısı olduğu ve yönetimini üstlendiği İnegöl AVM, finalistler arasında dünya çapında tanınmış mimar Renzo Piano’nun da bulunduğu RLI Uluslararası Alışveriş Merkezi Yenileme kategorisinde ‘Yüksek Takdir’ ödülünü kazandı ve global çapta büyük bir başarı elde etti. Fiba CP’nin yönetimini ve kiralamasını üstlendiği Downtown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi ise ‘Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu’ kategorisinde ödül aldı. Bu prestijli yarışmada elde edilen başarı, Fiba CP’nin uluslararası alanda sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı projeleriyle fark yarattığını bir kez daha kanıtladı.

Global RLI Awards jürisinden İnegöl AVM’ye övgü

Global RLI Awards 2024 jürisi, İnegöl AVM'nin başarılarını değerlendirirken projeyi ‘Yüksek Verimlilik’ başlığı altında öne çıkardı. Jüri üyeleri, İnegöl AVM'nin, ziyaretçi sayısındaki artış, perakendeci cirolarındaki yükseliş, marka ve kiracı karması, işlevsel ve verimli mimarisi ile şehir merkezine sağladığı katkılarla yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından örnek bir başarı sergilediğini vurguladı.

Bu ödülü kazanmaya giden süreçte İnegöl AVM, gerçekleştirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle öne çıktı. Yenileme sürecinin bir parçası olan ‘Dönüşüm Hikayesi Projesi’ kapsamında, tavan malzemesi olarak kullanılan yaklaşık iki tonluk ahşap blok, AVM içinde yeniden değerlendirildi. Bu malzemeden üretilen oturma bankları ziyaretçilerin kullanımına sunulurken, geri dönüştürülmüş 300 kilogram doğal ahşap ile çocuklar için özel bir oyun alanı oluşturuldu. Bu çalışmalar sayesinde toplamda 80 ağacın kesilmesi önlenerek çevre dostu bir yaklaşım sergilendi. Bu sürdürülebilirlik yaklaşımı, İnegöl AVM’yi yalnızca tüketicilerin beklentilerini karşılayan bir proje olmanın ötesine taşıyarak, sektörde sorumlu ve örnek alınan bir proje olarak öne çıkarıyor.

"Yenilikçi çözümlerle alışveriş deneyimini geleceğe taşıyoruz"

Asya, Avrupa ve Ortadoğu kıtalarından katılan yüzlerce proje arasından ön elemeyi geçerek 10 farklı ülkeden 75’e yakın projenin değerlendirildiği Global RLI Awards 2024’te, özellikle İnegöl AVM’nin kendi kategorisinde verilen tek ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, şunları söyledi: “New York, Riyad, Macau, Berlin ve Madrid gibi büyük şehirlerdeki büyük yatırım fonlarının projeleriyle yarışan İnegöl AVM’nin bu prestijli ödüle layık görülmesi, ekibimizin vizyoner bakış açısının ve sürekli yenilikçilik hedefimizin bir yansıması. FIBA Commercial Properties olarak, şehir merkezine sağladığımız katkılar arasında ziyaretçi giriş sayılarındaki artış, perakendecilerin cirolarındaki yükseliş, uluslararası markaların getirilmesi ve güçlü kiralama-marka karması yönetimimiz yer alıyor. Bu unsurlar ödül kazanmamızda etkili oldu. Bu projeyi, mimari ve sosyal açılardan örnek teşkil eden bir yenilik olarak hayata geçirdik ve AVM'mizi bir ticaret noktası olmanın ötesine taşıyarak insanların sosyalleştiği ve eğlendiği alanlar haline getirdik. İnegöl AVM’nin bugüne kadar Avrupa Gayrimenkul Ödülleri ve ABD MarCom Ödülleri gibi platformlarda kazandığı birçok ödül, yenileme alanındaki güçlü yönlerimizin uluslararası alanda tanındığının bir göstergesi. İnegöl Alışveriş Merkezi’ndeki yenileme çalışmalarımızda sürdürülebilirlik öncelikli yaklaşımımızın en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. Çevre dostu malzemelerin kullanımı, yeşil teknoloji çözümleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığımız, yalnızca modern çevre standartlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre bilincine sahip tüketicilerimize de uyum sağlıyor. Bu projelerde uyguladığımız yenilikçi çözümlerle, sektörde sorumlu bir gelişim anlayışını teşvik eden lider projeler yaratmayı hedefliyoruz.”

Yurdaer Kahraman, “İnegöl AVM projemizin yanı sıra, yönetim ve kiralama faaliyetlerini üstlendiğimiz Türkiye’nin en büyük karma projelerinden biri olan DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin, Global RLI Awards 2024’te ‘Uluslararası Perakende ve Eğlence Destinasyonu’ kategorisinde ödüle layık görülmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. 200'ü aşkın ulusal ve uluslararası seçkin markayla ziyaretçilerimize sunduğumuz benzersiz alışveriş deneyimi, yenilikçi yaklaşımımız ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. 2023 yılında DownTown Bursa’nın açılışında sağladığımız kiralama ve yönetim desteği, projenin başarısında önemli bir rol oynadı. Bu başarı, şehirlerimize sağladığımız katkıların ve uluslararası standartlarda projeler geliştirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

"Topluma ve çevreye duyarlı yatırım modeli ile global çapta fark yaratıyoruz"

Fiba CP olarak yalnızca ekonomik değer yaratmakla yetinmeyip, topluma ve çevreye duyarlı bir yatırım modeli geliştirme vizyonlarını global platformda geliştirdiklerini söyleyen Yurdaer Kahraman, “Sınırları aşan bir yatırım anlayışıyla küresel ölçekte güçlü bir varlık sergiliyoruz. İş ortaklarımız, kiracılarımız ve müşterilerimizle birlikte sürdürülebilir ve uzun vadeli başarılar inşa ediyoruz. Bu güçlü ve sorumlu yaklaşım sayesinde, Fiba CP’nin uluslararası ticari gayrimenkul sektöründe öne çıkan, fark yaratan bir oyuncu olarak konumlanmasından büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu.