Global Supply Point, Gana ile Türkiye arasında köprü oldu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dünyanın birçok noktasına ‘Dafa’ markası ile içecek, pirinç, ayçiçek yağı gibi gıda ürünlerinin ihracatı yapan Global Supply Point, Gana ile olan ilişkilerini bir alım heyeti organizasyonuna çevirdi. Gana’nın Kumasi kenti ile olan ticareti güçlendirmek için bölge ile yakın temasta olduklarını belirten Global Supply Point Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, “Henüz genç bir marka olmamıza rağmen bölge ile oldukça güzel bir sinerji yakaladık. Kumasi 3 milyon nüfusu olan bir şehir. Ciddi bir ticaret hacmi var. Ticaretimiz başladıktan sonra zaman içerisinde onların gelmesi bizim gitmemiz, ticaretin ötesinde bir dostluğa sebep oldu. Bu dostluk sayesinde de bugün heyet halinde gelip bizim de desteğimizle Türkiye'den satın almalar yapmak üzere birçok sektörle görüşme gerçekleştiriyorlar” dedi.

Gana’dan gelen heyette birçok farklı sektörden temsilci bulunduğunu da söyleye Bozdemir, “Bursa’da neredeyse bütün firmalarla kendilerini buluşturduk. Biz sadece gıda konusunda bölge ile ticaret yapıyoruz ama gelen heyette inşaat, otomotiv, iş makinesi, yedek parça gibi 9 farklı alandan misafirimiz oldu. O misafirlerimizi de ilgili sektörün temsilcileriyle bir araya getirdik. Ticari ilişkilerimiz Gana ile Türkiye arasında köprü vazifesi görmemize vesile oldu” diye konuştu.

“Türkiye bizi ileri bir seviyeye taşıyacak”

Ticaret Bakanlığı'nın, ticaret ve Sanayi odalarının ciddi bütçelerle yaptığı B2B görüşmelerini kendi ilişkileri ile hayata geçirmelerinin iki ülke ticareti açısından da önemli olduğunu söyleyen Global Supply Point Genel Müdürü Mesut Şiman ise “Asakore Mampong Bölgesi Belediye Başkanı Kennedy Kwasi Kankam, ticari ilişkilerin yanı sıra Osmangazi Belediyesi ile yapılan kardeş şehir protokolü için de burada. Global Supply Point olarak biz bölgeye içecek, meyve suyu, Ayçiçek yağı, makarna gibi gıda ürünlerinin ihracatını yapıyoruz. Oradan da ülkemizde bulunmayan bir kereste cinsini, kakao’yu ithal ediyoruz. Bu sayede iki ülkenin de ticaretine katkı koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gana ile Türkiye arasındaki ticaretin 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayandığını anlatan Asakore Mampong Bölgesi Belediye Başkanı Kennedy Kwasi Kankam da “Burası ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Partimiz ile yaptığımız görüşmelerde de Türkiye olan ticareti destekleyici kararlar çıktı. Burayla imzalayacağımız kardeşlik protokolü de ticaretimize olumlu yansıyacak. Buraya çok farklı sektörlerden arkadaşlarla geldik. Bir sonraki ziyaretimizde çok daha farklı sektörlerin temsilcilerinin olmasını planlıyoruz. Biz Gana’daki teknolojiyi geliştirmek, daha sağlam daha büyük binalar yapmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye’nin bizi ileri bir seviyeye taşıyacağını biliyoruz. Bölgemizde ihtiyaç duyulan bütün teknolojik ürünleri Türkiye’den almak istiyoruz” dedi.