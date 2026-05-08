Global Yatırım Holding gelirlerini 7,4 milyar TL’ye çıkardı

Global Yatırım Holding, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan mali tablolara göre; 1 Ocak-31 Mart 2026 döneminde Global Yatırım Holding'in enflasyon muhasebesi uygulanmamış hali ile konsolide gelirleri yüzde 42, FAVÖK ise yüzde 60 artış kaydetti. Enflasyon muhasebesi uygulanmış hali ile ise gelirlerini 7,4 milyar liraya, FAVÖK'ü ise 3,2 milyar liraya yükselten Grup, 2026 yılının ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük artışla 709,6 milyon lira net kar elde etti.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 20'den fazla ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), yılın ilk çeyreğinde operasyonel performansında iyileşmeyi sürdürürken, gelir ve kârlılığında da önemli artış kaydetti. Holding'in konsolide gelirleri (IFRIC 12 hariç), 1 Ocak – 31 Mart 2026 döneminde 7,4 milyar TL'ye, konsolide FAVÖK ise 3,2 milyar TL'ye yükseldi. ABD doları bazında bakıldığında ise konsolide gelirler yüzde 21, FAVÖK yüzde 36 ve konsolide net kâr yüzde 37 artış gösterdi.

Global Yatırım Holding'in finansal performansı ağırlıklı olarak liman ve gaz iş kollarının güçlü katkısıyla desteklendi.

Büyüme stratejisinde önemli adım

2026 yılının ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, şu ifadeleri kullandı:

"Global Yatırım Holding olarak 2026 yılına, ana iş kollarımız genelinde koruduğumuz güçlü operasyonel performans ve operasyonel kârlılıktaki iyileşmeyle sağlam bir başlangıç yaptık. Süregelen makroekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonist baskılara rağmen, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, disiplinli yönetim anlayışımız ve dayanıklı iş modelimiz sayesinde yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik.

Liman iş kolumuzda küresel kruvaziyer sektöründeki güçlü ivme çeyrek boyunca devam ederken, Sevilla ve Acapulco limanlarını portföyümüze ekleyerek küresel ağımızı genişletmeyi sürdürdük. Gaz iş kolumuzda güçlü operasyonel performansımızı korurken, Güney Afrika yatırımımızla uluslararası büyüme stratejimiz kapsamında önemli bir adım attık.

Elektrik iş kolumuzda mevsimsel etkiler ilk çeyrek sonuçları üzerinde etkili olsa da, Bahamalar projemiz başta olmak üzere uzun vadeli stratejik yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Madencilik iş kolumuz ihracat talebiyle güçlü hacim büyügesi kaydederken, gayrimenkul iş kolumuz sürdürülebilir nakit akışı yaratmayı sürdürdü. Rıhtım 51 Otel projemizi tamamladık ve otelin Eylül 2026'da faaliyete geçmesini planlıyoruz. 2026 yılı boyunca disiplinli sermaye tahsisi, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir büyüme odağımızı korumaya devam edeceğiz."

Disiplinli finansal yönetim anlayışı

Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise şöyle konuştu:

"2026'nın ilk çeyreğinde devam eden enflasyonist baskılar ve küresel piyasa dalgalanmalarına rağmen güçlü gelir ve kârlılık büyümesi elde ettik; gelir ve FAVÖK'te enflasyonun üzerinde büyüme sağlarken, marjlarımızı önemli ölçüde artırmayı başardık. ABD doları bazında bakıldığında ise konsolide gelirlerimiz yüzde 21, FAVÖK'ümüz yüzde 36 ve konsolide net kârımız yüzde 37 arttı. Bu sonuçlar, operasyonel performansımızın gücünü, çeşitlendirilmiş portföy yapımızın dayanıklılığını ve disiplinli finansal yönetim anlayışımızı ortaya koyuyor.

Uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman yapımız sayesinde finansal esnekliğimizi korurken, sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam ediyoruz."