Global Yatırım Holding, kârını ilk çeyrekte 3 kat arttırdı

Global Yatırım Holding, 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun konsolide net karı 2022 ilk çeyreğe göre 3 kat artışla 77 milyon TL’den 237 milyon TL’ye yükseldi. Grup konsolide net gelirleri ise IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Güçlü birinci çeyrek performansına paralel olarak GYH konsolide FAVÖK’ü yüzde 173 artışla 482 milyon TL oldu.

Grubun konsolide net gelirleri ile FAVÖK’üne özellikle liman ve gaz iş kollarından somut katkı geldi. 236,8 milyon TL’lik kar rakamının içerisinde 224,8 milyon TL’si amortisman gideri ve 7,5 milyon TL’si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 232,3 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre amortisman giderleri 52,4 milyon TL artarken, net faiz giderleri 44,6 milyon TL’den 151,5 milyon TL’ye yükseldi. Bu yükselişte en önemli etkenler LIBOR artışı ve TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı oldu.

Yakalanan ivme devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYH Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yönetcisi (CEO) Mehmet Kutman, ilk çeyrekteki güçlü sonuçların etkisiyle 2023’e, yılın geri kalanı için gelecek vaat eden bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Kutman, "Ana iş kollarımız güçlü gelir, FAVÖK ve net kar yarattı. Özellikle liman ve gaz iş kollarında rekor gelirler elde edildi. 2022 çeşitli konjonktürel zorluklara rağmen pandemi etkisinden çıkılan, çok başarılı bir yıl oldu. 2023 yılı ilk çeyreğinde yakalanan ivmenin yıl boyunca devam edeceğine, başarılarının artarak devam edeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Nassau ile başarı hikayemizde yeni bölüme geçtik

2023’ü "Kruvaziyer Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Kutman, "Dünyanın en yoğun transit kruvaziyer limanı olan Nassau Kruvaziyer Limanı’na yaptığımız yatırımı tamamladık. Bu beni çok heyecanlandırıyor. 25 Mayıs’ta limanımızın açılışı büyük bir törenle gerçekleşecek. Nassau gibi sadece grubumuz için değil, aynı zamanda dünya kruvaziyer sektörü bakımından büyük bir önem taşıyan bu yatırımın maddi ve manevi ödüllerini toplamaya hazırız. Nassau ile başarı hikayemizde yeni bölüme geçtik. Bu başarıyı mükemmelliyetçiliğe olan bağlılığımız getirdi. Gelecekte daha büyük başarılar için yeni fırsatları dikkatle takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.

2023 yaz aylarında tarihi rekor öngörülüyor

Kutman, 2023 yılı ilk çeyreğinde kruvaziyer sektörünün beklenenden daha fazla talep ile büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Güçlü rezervasyon ve yüksek doluluk oranları görüldü. Başlıca kruvaziyer şirketleri 2023 yılı için rekor rezervasyon trendleri açıkladı. Buna bağlı olarak 2023 yaz aylarında doluluk oranlarında tarihi rekor öngörülüyor. Küresel kruvaziyer filosu, Karayipler’de kış sezonunun başlamasıyla birlikte tam kapasite devreye girdi ve kruvaziyer pazarı doluluk oranlarında en güçlü toparlanma Karayipler’de görüldü." bilgilerini verdi.

Yolcu adedi 15 milyonu geçecek

Kutman, liman iş kolunun altında faaliyet gösterdiği Global Ports Holding (GPH) tarafında ise birinci çeyreğin Akdeniz pazarında düşük sezon olmasına rağmen, limanların küresel ölçekte dengeli dağılımı ve Karayipler pazarındaki varlığı sayesinde mevsimsellik etkisini büyük ölçüde bertaraf ettiğini vurguladı.

GPH limanlarını ziyaret eden kruvaziyer gemilerinin ortalama doluluk oranının 2023 Şubat’ta yüzde 103,2 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Kutman, "Bu oran, 2022 Şubat ayında sadece yüzde 47 seviyesindeydi. Yılın geri kalanına baktığımızda, GPH'nin konsolide kruvaziyer limanlarında Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için toplam 4 bin 632 gemi rezervasyonu alınmış durumda ve bu rezervasyonlar ilgili dönem için 11,8 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret ediyor. Özkaynak metodunun uygulandığı La Goulette, Lizbon, Singapur, Venedik limanları da dahil edildiğinde ise bu sayının 15 milyonu geçeceğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Afet bölgesine desteğe devam edeceğiz

GYH’nin 4 kıtaya uzanan ve uluslararası ağırlığı her yıl artan faaliyetlerine karşın ülkemize karşı sorumluluklarını da yerine getirmeye devam ettiğini aktaran Kutman, "Bir kez daha ulusumuzu büyük yasa boğan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için baş sağlığı diliyorum. Böylesine bir afetin yaralarını sarmak için uzun vadeli ve kapsamlı destek verilmesi gerekiyor. Grup şirketlerimiz ilk günden bu yana olduğu gibi afet bölgesine desteğe devam ediyor. Afet bölgesinde yaşayanlar ve derinden etkilenenlerin hayata sarılabilmesi için kalıcı projelerde de yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Büyük mutluluk duyuyoruz

GYH Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Ferdağ Ildır ise, "Naturelgaz, önemli bir karlılık yakaladığı 2022’deki mali başarısını yatırımcıları ile paylaşmak adına Nisan 2023’te dağıtılabilir karından 350 milyon TL tutarında temettü ödemesi gerçekleştirdi. GYH, Naturelgaz’daki yüzde 70’lik payına karşılık 245 milyon TL’lik temettü ödemesi aldı. Zorlayıcı koşullara sahip olmasına rağmen başarıyla geçen 2022’nin ardından 2023 ilk çeyrekte güçlü sonuçlar açıklamaktan büyük mutluluk duyuyor ve bu başarının gelecek 9 ayda da devam edeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Naturelgaz’ın gelirleri 850 milyon TL’ye ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Naturelgaz, ilk çeyrekte 2022 ilk çeyreğe göre yüzde 11 artışla 75 milyon standart metreküp (sm3) satış hacmi gerçekleştirdi. Şehir gazı satışları ise yüzde 46’lık artışla 51,2 milyon sm3’e çıktı. Başta şehir gazı ve toptan CNG olmak üzere satış hacimlerindeki artış ve doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş trendi nedeniyle şirketin gelirleri yüzde 85 artışla 850 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK, yüzde 75 artışla 112 milyon TL’ye yükseldi. Şehir gazı satışlarındaki artışın mevsimsellik etkisini indirgemesi, etkili maliyet yönetimi ve doğal gaz fiyat endeksinde beklenenden yüksek artış FAVÖK artışına önemli katkı sağladı.

Naturelgaz’ın 31 Aralık 2022 itibarıyla 335 milyon TL olan nakit fazlası, 31 Mart 2023’te 500 milyon TL’ye ulaştı. Bununla birlikte şirket 4 Nisan 2023 tarihinde 2022 yılına ilişkin 350 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Liman işletmeciliğinde gelirler 466 milyon TL

GPH limanlarını ziyaret eden kruvaziyer gemilerinin doluluk oranı 2022 Şubat’ta yüzde 47 seviyesindeyken 2023 Şubat’ta yüzde 103,2’ye ulaştı. 2023 Mart’ta GPH limanlarını ziyaret eden gemi sayısı 2022 Mart’a göre yüzde 24 arttı. Yolcu hareketleri ise 2023 Mart’ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 arttı. GPH konsolide kruvaziyer limanlarında Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için toplam 4 bin 632 gemi rezervasyonu alınmış durumda ve bu rezervasyonlar ilgili dönem için 11,8 milyonun üzerinde yolcu hareketine işaret ediyor. Özkaynak metodunun uygulandığı limanlar da dahil edildiğinde ise ilgili dönemde GPH limanlarında yolcu hareketinin 15 milyonu aşması bekleniyor.

Kruvaziyer gemilerinde doluluk oranlarının normale dönmesi ve küresel kruvaziyer filosunun tam kapasite devreye girmesine paralel, gelir ve FAVÖK artış kaydetmeye devam etti. Gelirler, IFRIC-12 etkisi hariç tutulduğunda 2022 ilk çeyreğe göre yüzde 173 artışla 466 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK ise yüzde 413’lük bir artışla 262,5 milyon TL oldu.

Enerji iş kolunda gelirler yüzde 33 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi iş kolunda gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33’lük artışla 167 milyon TL şeklinde gerçekleşti. Ayrıca enerji iş kolu yüzde 11’lik artışla 42 milyon TL tutarında FAVÖK gerçekleştirdi. FAVÖK`ün sınırlı artışında, TL üretici enflasyonundaki yüksek artış sonucu üretim ve operasyonel maliyetlerdeki artış etkili oldu.

Avrupa’da resesyona karşı iç pazar desteği

Maden iş kolu ilk çeyrekte yüzde 12 artışla 138 bin 542 ton ürün satışı yaptı. İhracat pazarlarında Avrupa’daki resesyon kaynaklı düzenli talep gerilemesine karşılık iç pazarda kayda değer bir talep artışı görüldü. Maden iş kolunda başlıca ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. İhracat 88 bin 20 ton olurken, iç satışlar 50 bin 522 tona yükseldi.

Maden iş kolunun gelirleri yüzde 46 yükselişle 100 milyon TL’ye ulaşırken, FAVÖK ise maliyetlere etki eden enflasyondaki artış oranının, kurdaki artışa kıyasla daha yüksek ve ürün satış fiyatlarının artışından yüksek seviyelerde gerçekleşmesine bağlı olarak yüzde 18 azalışla 18 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Gayrimenkul iş kolu 2023 ilk çeyrekte 2022 ilk çeyreğe göre gelirlerini 7,9 milyon TL, FAVÖK’ünü ise 3,3 milyon TL artırdı; sırasıyla 22,5 milyon TL ve 9,7 milyon TL’ye ulaştılar.

Menkul kıymet iş kolu gelirlerinde yüzde 176 artış

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri, işlem hacimlerindeki artış ve İstanbul Portföy’ün tam konsolidasyon etkisine bağlı olarak, 2023 ilk çeyrekte yüzde 176’lık artışla 174 milyon TL oldu. FAVÖK ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 215 artışla 57 milyon TL’ye ulaştı.

Konsolide net borç / FAVÖK çarpanı 3,5’a geriledi

Konsolide net borç / FAVÖK çarpanı da gerilemeye devam etti. 2022 yıl sonunda 3,8 olan çarpan, 2023 ilk çeyrekte 3,5’a indi. 2021 yıl sonunda 11,6 çarpan söz konusuydu. Bununla birlikte Nassau Kruvaziyer Limanı kaynaklı uzun vadeli borç hariç tutulduğunda net borç / FAVÖK çarpanı 2022 sonundaki 2,8 seviyesinden 2,6’ya gerilemiş oluyor. Bütün liman iş kolu hariç tutulduğunda ise çarpan 2023 ilk çeyrek sonunda 1,0 seviyesinde gerçekleşiyor.