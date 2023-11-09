Global Yatırım Holding, konsolide net kârını yüzde 102 artırdı

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 17 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2023 üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, GYH, bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide net karını yüzde 102’lik artışla 262,2 milyon TL'den 530,2 milyon TL'ye çıkardı.

GYH'nin IFRIC 12 etkisi hariç toplam konsolide gelirleri 2023'ün ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 artarak 4,6 milyar TL'den 6,4 milyar TL'ye ulaştı. Holding'in konsolide FAVÖK'ü de 2023'ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 artarak 2,6 milyar TL seviyesine ulaştı.

Grubun yılın ilk 9 ayında elde ettiği 530,2 milyon TL'lik konsolide net kar rakamının içerisinde 755,4 milyon TL'si amortisman gideri ve 68,1 milyon TL'si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 823,5 milyon TL'lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

Amortisman giderleri, Türk lirasının rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle 2022’nin ilk 9 ayındaki 529,4 milyon TL'den 2023'de 755,4 milyon TL seviyesine yükseldi. Grubun net faiz gideri de 2022'nin ilk 9 ayındaki 347,8 milyon TL seviyesinden, 2023'de 501,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu yükselişte en önemli etkenler LIBOR artışı ve TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı oldu.

"Etkileyici net kar, gelir ve EBITDA rakamlarına sahibiz"

Rakamları değerlendiren Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen yılın ilk dokuz ayında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılında, 100 yıllık mirası yaşatma sorumluluklarına dikkati çekti.

Küresel ekonomi için jeopolitik risklerin ciddi bir şekilde arttığını vurgulayan Kutman, "Birçok ülke, tarihsel trendlerin üzerinde, yüksek enflasyonla mücadele ediyor ve bu durum da sıkı para politikalarının sürdürülmesine yol açıyor. Bu süre zarfında, belirsiz koşullarda ve sınırlı öngörüyle faaliyet göstermenin zorluklarına rağmen, olumlu sonuçlar elde etmeye devam ettik. 2023'ün ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında etkileyici net kar, gelir ve EBITDA rakamlarına sahip olduğumuzu gururla ifade edebilirim. Mevcut düzeydeki kararlılık ve performansımızı sürdürerek, yılın son çeyreğinde daha da başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"Limanlarda güçlü talep devam ediyor”

Kutman, üçüncü çeyrek boyunca kruvaziyer turizmine olan güçlü talep sürerken, rezervasyonların 2019 seviyelerinin önemli ölçüde üzerinde seyretmeye devam ettiğini aktararak şöyle devam etti:

"Kruvaziyer turizmine olan güçlü talep 3'üncü çeyrekte de güç kazamaya devam etti, gemilerin doluluk oranları 2. çeyrekte yüzde 95-109 bandında iken, 3'üncü çeyrekte yüzde 110-115 bandına yükseldi. GPH özelinde baktığımızda, limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ağustosta yüzde 115 olarak gerçekleşti. 2024'e ilişkin talep de hızla artmaya devam ediyor. Limanlarımıza Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için 11,8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz. Cruise Industry News'e göre, 2027'nin sonuna kadar kruvaziyer sektöründeki yolcu kapasitesinin, salgın öncesi seviyelerden yüzde 45 büyüme oranıyla 40 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor."

"Tahvil ihracı son yılların en düşük faizli borçlanması oldu"

Mehmet Kutman, Global Ports Holding'in 330 milyon dolar tutarında, yüzde 7,87 sabit kupon faizli tahvil ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, söz konusu tahvil ihracının iki uluslararası derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir kredi notu aldığını kaydetti.

Kutman, "Dünyanın en önde gelen birkaç sigorta ve varlık yönetim kuruluşunun katıldığı tahvil ihracı, Türkiye'de doğan bir şirketin son dönemlerdeki en düşük faizli ve uzun vadeli borçlanma işlemlerinden biri oldu. Elde edilen kaynağın büyük bir kısmı Sixth Street ile olan teminatlı kredi borçlanmasının vadesinden yaklaşık 3 yıl önce erken kapatılmasında kullanıldı. Kalan kısmı ise özellikle Karayipler bölgesindeki liman portföyünün genişletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullanılacak." açıklamasında bulundu.

"Net Borç / FAVÖK 11.6x'den 4.0x'e düştü"

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır da Holding'in 2021'den bu yana borç yükünü azaltmak için önemli adımlar attığını hatırlattı.

Ildır, "Son iki yılda, döviz cinsinden hesaplandığında, holding solo borcu neredeyse yarı yarıya azaldı. Aynı zamanda karlılık, başta kruvaziyer liman işletmeleri ve menkul kıymet & varlık yönetimi iş kollarının planlananın üzerinde performans göstermelerinin nedeniyle önemli oranda artmıştır. Sonuç olarak, Holding Net Borç / FAVÖK oranı, 30.09.2023 itibarıyla konsolide bazda en yüksek olduğu dönemlerden biri olan 2021 sonundaki 11.6x'den 4.0x seviyesine geldi." değerlendirmesinde bulundu.