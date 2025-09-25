Globalde büyümeye odaklanan Dorukmak, Ar-Ge merkezi unvanı aldı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde otomotiv sektörüne yönelik kauçuk parçalar üreten, ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi ile aftermarket toz lastiği alanında Avrupa’nın lideri, dünyada ise ilk beş firmadan biri olan Dorukmak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın denetimini başarıyla tamamlayarak Ar-Ge Merkezi ünvanını aldı. Dorukmak’ın ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi ile alanında dünyada sayılı firmalar arasında yer aldığına işaret eden Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş “6 bin metrekaresi kapalı toplam 8 bin metrekarelik modern fabrikamızda, yaklaşık 200 kişilik kadromuzla ayda 10 milyon adet kauçuk parça üretiyoruz. Binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçların süspansiyon sistemlerine yönelik ürün çeşidimiz de 1.000’i aştı. Hem üretim çeşitliliğimiz, hem de üretim kapasitemizle dünya çapında örnek gösterilen bir firmayız” diye konuştu.

25’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Berke Kurtuluş, dünya pazarlarında daha etkin olmak amacıyla bir süre önce Ar Ge Merkezi kurmayı hedef olarak belirlediklerini kaydetti. Kurtuluş, “Ürün geliştirme konusunda da iyi bir ekibe ve fiziksel alana sahibiz. Ar-Ge işimizin bir parçası olduğu için bu alana önemli yatırımlar yaptık. Ar-Ge Merkezi unvanını kazanmak, yalnızca bizim değil, ülkemizin de üretim ve teknoloji kapasitesi adına önemli bir kazanım. Bu merkez sayesinde, inovasyon odaklı projelerimizi hızlandıracak, katma değerli ürünlerle sektöre yön vermeye devam edeceğiz. Yerli ve milli üretim anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu, Dorukmak Ar-Ge Merkezi’ne resmi ziyarette bulundu. Ziyarette Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş ve Ar-Ge Müdürü Özcan Cura İl Müdürü Bakoğlu’na Ar-Ge merkeziyle ilgili bilgi verdi.