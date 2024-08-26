Globelink, erken tespitle tedarik zincirinde olası kayıpların önüne geçiyor

Tedarik zinciri yönetimi, lojistik sektöründe rekabet avantajının sağlanması açısından kritik bir rol oynuyor. Dünya genelindeki öngörülemeyen gelişmeler tedarik zincirlerinin daha karmaşık hale gelmesine neden olurken, bu alandaki riskleri ve olası kayıpları minimuma indirmek için erken tespitler büyük önem taşıyor. Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan teknolojinin gelişimi, tedarik zinciri yönetiminde erken tespit süreçlerinin daha etkin hale gelmesine katkı sağlıyor. Yapay zeka, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojiler, tedarik zincirinin her aşamasında verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve potansiyel sorunların önceden saptanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede, tedarik zincirinde oluşabilecek aksaklıklar önceden tespit edilerek, kesintisiz bir operasyon sağlanabiliyor.

Maliyetleri düşürmede oldukça etkili

Risklerin önceden tespit edilmesinin büyük bir avantaj sağladığının altını çizen Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı Fatih Baş, “Tedarik süreçlerindeki yönetim oldukça katmanlı bir yapıya sahip. Bu yüzden, operasyonel riskleri en aza indirmenin yolu, erken tespit mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Teknolojinin sunduğu imkanlar sayesinde, potansiyel sorunları önceden belirleyerek hem maliyetleri düşürebiliyor hem de müşteri memnuniyetini artırabiliyoruz. Bizler de Globelink Ünimar olarak bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin, operasyonel süreçlerdeki verimliliği artırmak için geliştirdiğimiz UNIBOX projemizle, Türkiye ve dünya genelindeki ithalat ile ihracat verilerini otomatik olarak sistemimize entegre ederek, sektördeki konumumuzu ayrıntılı bir şekilde raporlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra, tahminleme yapıları ve what-if analizler noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.