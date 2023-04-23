Globelink Ünimar, deniz yüzeyi temizleme araçlarını hizmete aldı

Lojistik ve tedarik zinciri sektöründe hizmet veren Globelink Ünimar, sosyal sorumluluk alanında projeler geliştirmeye devam ediyor.

İş süreçlerinde çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını ön plana alan Globelink Ünimar, Şile Belediyesi’yle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Şile’de deniz yüzeyinin temizlenmesi adına kıyı ve deniz temizliği yapabilen insansız deniz yüzeyi temizleme araçlarını hizmete aldı.

Her biri toplamda 120 litre katı 15 litre sıvı atık kapasitesine sahip olan iki araç Şile Belediyesi’nin destekleriyle çalışmaya devam edecek.

Proje kapsamında, Globelink Ünimar ve Şile Belediyesi’nin ortak çalışmaları sonucunda deniz yüzeyi temizleme araçlarının aktif olarak çalışacağı iki bölge belirlendi.

Bu kapsamda, ilk aracın çalıştırılması için belediye tarafından etkinlikler, festivaller gibi önemli organizasyonlarda kullanılan ve birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapan Şile Limanı seçildi.

Ayrıca, turizm anlamında oldukça aktif bir alan olan Ağva oteller bölgesi de ikinci aracın konumlandırılacağı bölge oldu.

“Daha temiz bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz”

Şile Belediyesi’yle gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Globelink Ünimar İcra Kurulu Üyesi Koray Çıtak, “Globelink Ünimar olarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için projeler üretmeye ve değer yaratmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte, topluma değer sağlayacak projeler için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, Şile Belediyesi iş birliğiyle yürüttüğümüz projeyle deniz yüzeyi temizleme araçlarımızı suyla buluşturuyor olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Bu gelişmeyle birlikte iki bölgede aktif olan araçlarımızla daha temiz bir doğa için çalışmaya devam edeceğiz. Projenin ilerleyen dönemlerinde daha farklı başlıklarda iş birliğimizi kuvvetlendireceğiz.”

“Daha yeşil bir çevre için yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz.”

Şile Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aydagül İpek Akyol ise şunları kaydetti: “Şile Belediyesi olarak, halkımıza daha temiz bir çevre sunabilmek adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızla da kendi sorumlu olduğumuz alan içerisinde daha yeşil bir çevre için yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi de yaptığımız iş birliği doğrultusunda deniz yüzeyi temizleme araçlarının kullanıma geçirilmesinde ciddi mesai harcayan Globelink Ünimar’a bölgedeki deniz temizleme faaliyetlerine sunduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devamını diliyoruz.”