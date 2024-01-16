Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanlığına Fatih Baş getirildi

Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı pozisyonuna, uzun yıllardır şirket içinde çeşitli görevlerde bulunan Fatih Baş getirildi.



Uzun yıllardır lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve Ocak 2017’den bu yana Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi ve Ticari Direktör olarak görevini yürüten Fatih Baş, yeni görevine 1 Ocak'tan itibaren başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fatih Baş 2024 yılı itibariyle kariyerine Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı olarak devam edecek.



Fatih Baş 1999 yılında İstanbul Üniversitesi’ni lisans derecesiyle tamamladı ve çalışma hayatına Genel Transport’ta İthalat Asistanı olarak başladı. Baş kariyerine Hartrodt şirketinde Satış Yöneticisi olarak devam etti.



Globelink Ünimar’da geçirdiği 22 yıllık serüvenine Satış Yöneticisi olarak başlayarak çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından, 2017 yılında Ticari Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak rol alıyordu.

Fatih Baş, 1 Ocak'tan itibaren ise Globelink Ünimar İcra Kurulu Başkanı olarak şirket yönetimindeki yeni görevine başladı.



