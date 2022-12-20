Globelink Ünimar, İstanbul’da yeni depo açtı

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Globelink Ünimar, depolama kapasitesini artırmak ve müşterilerine uçtan uca lojistik hizmeti sunabilmek amacıyla İstanbul Büyükçekmece’de 5 bin metrekarelik yeni deposunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Globelink Ünimar İcra Kurulu Üyeleri, şirket yöneticileri, şirket çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

"Depomuzla yeni fırsatların kapısını aralayacağız"

Şiketin yeni deposunun açılışında konuşan Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Fatih Baş, depolama ve dağıtım merkezlerinin, tedarik zinciri ve lojistik süreçlerin yönetimi açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Depolama alanları ve dağıtım merkezlerine yaptıkları yatırımların, sundukları entegre lojistik süreçlerine katkı sağlayacağını dile getiren Fatih Baş, “Bu doğrultuda biz de Globelink Ünimar olarak, depolama ve dağıtım merkezi alanlarımıza bir yenisini ekledik. Yeni depomuzun konumunu belirlerken paydaşlarımızın faaliyetlerine maksimum katkı sağlayabileceğimiz ve süreçlerini verimli bir şekilde planlamalarına destek olabileceğimiz noktaları dikkat ettik” dedi.

İstanbul’un gelişmiş altyapısı, geniş hinterlandı ve hedef pazarlara yakınlığı ile önemli bir şehir olduğuna işaret eden Baş, “Ticaretin merkezi olan bu noktada depomuzun açılışını sağladığımız için çok mutluyuz. Müşterilerimizin lojistik ihtiyaçlarını, hizmet kalitemize ve standartlarımıza uygun olarak hızlı bir şekilde karşılamayı sürdüreceğiz. Umarım bu depomuzla birlikte yeni fırsatların da kapısını aralayacağız” ifadelerini kullandı.

2023’te de büyümeye devam edecek

Globelink Ünimar Depolama ve Yurt İçi Dağıtım Direktörü Volkan Yalçın ise gelişen dış ticaret ve e-ticaret hacminin de etkisiyle farklı özelliklere sahip depolama ve dağıtım alanı ihtiyaçlarının her yıl artış gösterdiğini aktardı. Yalçın, “Marmara bölgesinin ticaret ve üretim merkezleri olan Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere, hedef pazarlara yakın olan şehirlerde depolama ve dağıtım merkez kapasitemizi arttırmak önceliklerimiz arasındaydı. Değişen talepleri ve istekleri en iyi şekilde karşılayabilmek adına sunduğumuz hizmeti sürekli olarak bir adım öteye taşımaktayız. 2023 yılında büyümeye devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.