Globelink Ünimar, Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülü’nü kazandı

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun organizasyonunda, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülleri”nin kazananları açıklandı. Lojistik ve tedarik zinciri sektörünün öncü firmalarından Globelink Ünimar’ın nitelikli iş gücünün lojistik sektörüne kazandırılması ve kadın istihdamının artırılması amacıyla geliştirdiği Unique Steps projesi, Seçici Hakem Hayeti’nin değerlendirmelerinin ardından Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği kategorisinde Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.

Kadın işgücünün farklı sektörlerdeki konumunun geliştirilmesi adına; eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal bilinç oluşturma gibi çeşitli alanlarda projeler üreten toplam 33 marka ve kuruma, 24 Mayıs’ta yapılacak törende ödülleri takdim edilecek. İş Sanat’ta gerçekleştirilecek ödül töreninin ana teması “dönüşüm” olacak. Ödül töreninde iş dünyasında kadın temsiline değer veren ve bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için adım atan markalar bir araya gelecek.

Sektörlerdeki cinsiyet dağılımı dengelenmeli

Globelink Ünimar İcra Kurulu Komite Üyesi Levent Terzi, kadınların lojistik sektöründeki varlığını önemsediklerini vurgularken, böylesi bir ödüle layık görülmekten oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Unique Steps projesinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirten Levent Terzi, “Globelink Ünimar olarak, sektörümüzdeki kadın temsilinin artırılmasını ve herkese eşit fırsatlar sağlanmasını destekliyor, aynı zamanda farklı sektörlerdeki cinsiyet dağılımın da dengelenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kadın çalışan oranımızın sektörün çok üzerinde olması, bu anlayışımızın en büyük göstergesi olarak değerlendirilebilir. Unique Steps projesi kapsamında yüzde 65’i kadın ve yüzde 87’si Z Kuşağı’na mensup olan birçok yeteneğin sektörümüze adım atmasına destek olduk. Bu hamleyle ortaya koyduğumuz değerle takdir edilmemizin yanı sıra Farkındalık Ödülü’ne de layık görülmemiz bizleri gururlandırdı.

Önümüzdeki süreçte de sahip olduğumuz insan kaynakları stratejisi ve geliştirdiğimiz politikalarla, nitelikli kalkınmaya destek olan değerli çalışma arkadaşlarımızın her birine ayrımcılıktan uzak ve eşitlikçi bir anlayışla yaklaşmaya ve fırsat eşitliği konusunda sorumluluklar almaya devam edeceğiz.” dedi.

Eşitliği için daha fazla farkındalık

Ödül alan markaları kutlayan ve ödül programını ülkemizi derinden sarsan depremler sebebiyle ertelediklerini söyleyen Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel, gerek sosyal yaşamda gerek iş yaşamında kadın erkek eşitliği ve güzel bir gelecek için daha fazla farkındalık adımına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu yıl yine birbirinden değerli markaların her birinin çok özel projeleri ile ödüle layık görüldüğünü belirten Demirel, ödül töreninin ana temasının “Dönüşüm” olduğunun altını çizdi. Konuşmasını tamamlarken hepimizi derin yasa boğan depremler sonrası çok anlamlı olacak iki projeyi daha ödül programıyla bağlantılı olarak hayata geçireceklerinin de bilgisini verdi.