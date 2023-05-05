Gloria Jean’s, kahve kavurma ve paketleme tesisi kuruyor

MEHMET HANİFİ GÜLEL / İSTANBUL

Türkiye’de 22 yıldır faaliyet gösteren ve 250 satış noktasında ulaşan Gloria Jean’s Coffees, kendisine ait kahve kavurma ve paketleme tesisini kuruyor. Söz konusu yatırımı mayıs ayı sonuna kadar hayata geçirmeyi planladıklarını bildiren Gloria Jean’s Coffees Genel Müdürü Emrah Bilgin, bu yılsonuna kadar 50 yeni mağaza açma hedeflerinin bulunduğunu söyledi. Bugün 250 satış noktasında ve bin 200 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Emrah Bilgin, yıllık 400 ton kahve üretim ve satış kapasitelerinin mevcut ve mağaza sayılarını arttırdıkça bu kapasitenin de artmaya devam edeceğini kaydetti.

“Yılsonuna kadar 50 yeni mağaza açma hedefimiz var”

Her yıl minimum yüzde 50 üretim, satış ve büyüme hedeflerinin bulunduğunu kaydeden Emrah Bilgin, bunu sağlıklı bir yapılanmayla her dönem gerçekleştirdiklerini ve bu yılki büyüme hedeflerinin ise yüzde 140 olarak gerçekleşmesi beklendiğini aktardı.

Ayrıca markalarının yılın başında piyasaya satışa sunduğu şişeli kahve içeceklerini önümüzdeki günlerde Avrupa pazarında reyonlarda satışa sunacaklarını duyuran Emrah Bilgin, “2023 yılı sonunda ihracatta başlayacağız ve yüzde 30’unu iç pazara, yüzde 70’ini yurtdışına aktaracağız. Yine bu yılsonuna kadar 50 yeni mağaza açma hedefimiz var ve bununla paralel olarak mağazalarımızda her ay 1 sıcak ve 1 soğuk olmak üzere yeni ürün prezantasyonu yapmak suretiyle tüketicilerin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Portföylerinde dört grup altında Blend, Origin, Flavor ve Decaf olmak üzere dokuz çeşit çekirdek kahvelerinin bulunduğunu açıklayan Emrah Bilgin, “En çok talep gören kahvemiz tüm içeceklerimizde kullandığımız üç çeşit çekirdek karışımından oluşan Special Blend Espresso çekirdek kahvemizdir. Kahve içen misafirimiz çekirdek kahvemizin bu özelliği nedeniyle ikincisini mutlaka içmek ister ve tüketir” diye konuştu.

Şişeli kahve içeceklerini pazara sundu

Bu yıl içinde beş çeşit şişeli kahve içeceklerinden Cold Brew, Cafe Latte, White Chocolate Mocha, Very Vanilla Chiller ve Chai Tea Latte’yi pazara sundukları bilgisini veren Emrah Bilgin, söz konusu ürünleri kendi karışımları özel çekirdek kahvelerden hazırlandıklarını bildirdi. Bilgin, bunların dışında dokuz çeşit yeni kapsül kahve ile özel harmanları olan 100 ve 500 gramlık paketlerde Türk kahvesini tüketicilere sunduklarını aktardı.