GNC Makina, 2025’te satış ve servis hizmetlerinde %90,53 müşteri memnuniyeti sağladı

Takım tezgâhları ve CNC sektöründe servis performansını düzenli olarak NPS yöntemiyle ölçümleyen GNC Makina, müşteri deneyimini sayısal veriler üzerinden izleyen ve yöneten bir yapı oluşturdu. Bu yaklaşım, satış sonrası hizmetlerin kalite, süreklilik ve güven unsurlarıyla ele alındığını ortaya koyuyor.

2025 yılı boyunca yürütülen NPS ölçüm sürecinde GNC Makina’nın servis hizmetleri, sektörde bu ölçümü bağımsız kuruluşlara düzenli olarak yaptıran tek marka olarak, doğrudan kullanıcı deneyimi üzerinden değerlendirildi. Bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen çalışmada müşteriler, aldıkları servis hizmetini kendi deneyimleri doğrultusunda puanladı. Ortaya çıkan yüzde 90,53’lük skor; servis hızı, teknik yeterlilik ve müdahale kalitesinin sahada güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi. Ölçüm sonuçları, servis süreçlerinin sistematik ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetildiğini ortaya koydu. Bu yapı, satış sonrası hizmetlerin markanın genel performansında stratejik bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Ölçüm süreci, anlık memnuniyet yerine uzun vadeli deneyimi esas alan bir yöntemle kurgulanıyor

Toplam 2226 gerçek müşteri geri bildirimine dayanan NPS sonucu, servis hizmetlerinin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından değerlendirildiğini ortaya koydu. Ölçüm süreci, anlık memnuniyet yerine uzun vadeli deneyimi esas alan bir yöntemle kurgulandı. Bu sayede servis sürekliliği, müdahale hızı ve çözüm kalitesi net biçimde analiz edildi. Elde edilen veriler, servis ekiplerinin sahadaki performansını izlemek ve geliştirmek için güçlü bir referans alanı oluşturdu. GNC Makina, bu çıktıları servis organizasyonunun gelişiminde aktif olarak kullanıyor.

Servis hizmetlerinin ölçülebilir verilerle takip edilmesi, sanayi sektöründe güven ve şeffaflık açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. GNC Makina, satış sonrası hizmetleri müşteriyle kurulan ilişkinin temel bileşenlerinden biri olarak konumlandırıyor. NPS ölçüm modeli, bu yaklaşımın sahadaki yansımasını sayısal olarak görünür kılıyor. Elde edilen skorlar, servis kalitesinin korunması ve müşteri beklentilerine daha hızlı yanıt verilmesi için yol gösterici bir rol üstleniyor. Bu sistem, markanın uzun vadeli hizmet stratejisinin ana dayanaklarından biri olarak ilerliyor.

“Satış sonrası hizmet, GNC Makina için güvenin en somut göstergesi”

NPS yöntemiyle ölçümlenen müşteri memnuniyetine dair açıklamalarda bulunan GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, “Satış sonrası servis, bizim için yalnızca operasyonel bir süreç değil, markaya duyulan güvenin en somut göstergesi. Bu nedenle servis performansımızı bağımsız bir kuruluş aracılığıyla NPS yöntemiyle ölçüyor ve sahadaki gerçek kullanıcı deneyimini esas alıyoruz. 2025 yılında elde ettiğimiz sonuç, servis ekiplerimizin teknik yetkinliğini, müdahale hızını ve müşteriyle kurduğu ilişkiyi net biçimde ortaya koyuyor. Bu verileri yalnızca bir skor olarak görmüyor, hizmet kalitemizi sürekli geliştiren bir yönetim aracı olarak kullanıyoruz. Amacımız, sanayicinin üretim sürekliliğini destekleyen, hızlı ve güvenilir bir servis yapısını sürdürülebilir hale getirmek.” dedi.