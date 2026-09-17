GNC Makina, MAKTEK Avrasya’da üretimin geleceğine yön veren teknolojilerini sergileyecek

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

GNC Makina, fuarda distribütörlüğünü yaptığı dünyaca ünlü CNC makine markalarının ileri teknolojiye sahip çözümlerini sergileyecek. Ziyaretçiler; CNC ve otomasyon çözümlerine yönelik canlı gösterimleri izleme, demo parça işleme süreçlerini yakından takip etme, yeni ürün ve teknolojiler hakkında bilgi alma ve GNC Makina’nın uzman ekibiyle birebir görüşme fırsatı bulacak.

GNC Makina, 28 Eylül–3 Ekim 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, Salon 7, Stant 707B’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

GNC Makina standında verimlilik odaklı üretim çözümleri öne çıkacak

MAKTEK Avrasya kapsamında üretim teknolojilerindeki gelişmelerin yanı sıra, üreticilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri de GNC Makina standının odağında yer alacak. Eğitimli uzman ekip tarafından gerçekleştirilecek görüşmelerde, sektörel uygulamalara yönelik teknoloji seçenekleri, doğru makine yatırımı ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik yaklaşımlar ele alınacak.

Heimatec’in ilk fiziki lansmanı MAKTEK Avrasya’da gerçekleşecek

GNC Makina’nın takım tutucu markası Heimatec’in Türkiye’deki ilk fiziki lansmanı da MAKTEK Avrasya Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Hassas işleme teknolojileri alanındaki çözümleriyle öne çıkan Heimatec, fuarda üreticilerle ilk kez fiziksel ortamda buluşacak. Ziyaretçiler, markanın takım tutucu çözümlerini yakından inceleyerek farklı üretim uygulamalarına yönelik sunduğu avantajlar hakkında GNC Makina uzmanlarından bilgi alabilecek. Heimatec ürünleri; yüksek hassasiyet, işleme performansı, takım ömrü ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması açısından değerlendirilecek.

Fuarda sergilenecek makineler arasında Victor Taichung NH5000, NP26 ve AX630; Nakamura-Tome JX200, AS200L ve SC100x2; ONA AV35 ile Vonghler V1160L yer alacak. Stantta özellikle Nakamura-Tome ürün grubu, yüksek verimlilik ve ileri üretim kabiliyetleri odağında öne çıkarılacak. Farklı üretim ihtiyaçlarına yönelik bu çözümler; hassas işleme, kompleks parçaların üretimi, çevrim sürelerinin optimize edilmesi ve üretim sürekliliğinin desteklenmesi açısından değerlendirilecek.

“GNC Makina olarak üreticilerin doğru teknolojiye ulaşmasını ve üretim süreçlerini kesintisiz sürdürmesini destekliyoruz”

MAKTEK Avrasya Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, “MAKTEK Avrasya, üretim teknolojilerindeki gelişmeleri sektör profesyonelleriyle buluşturmanın yanı sıra, üreticilerin geleceğe yönelik yatırım kararlarını değerlendirmeleri açısından da önemli bir platform. GNC Makina olarak yaklaşımımızı yalnızca makine tedariğiyle sınırlamıyor; üreticilerin ihtiyaçlarını anlayan, doğru teknoloji yatırımının belirlenmesine katkı sunan ve satış sonrası süreçlerde üretimin devamlılığını destekleyen bir çözüm ortağı olarak konumlanıyoruz. Fuarda sergileyeceğimiz CNC makineleri, otomasyon çözümleri ve takım tutucu teknolojileriyle üreticilere verimlilik, hassasiyet, kalite ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Heimatec’in ilk fiziki lansmanını gerçekleştirecek olmamız da fuara yönelik önemli başlıklarımızdan biri.” ifadelerini kullandı.