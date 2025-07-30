GNC Makina/Yıldız: CNC operatörlüğü mesleğine olan ilgi ve farkındalığı sürekli kılmak istiyoruz

Bu yıl ilk kez düzenlenen CNC Masters yarışması başarıyla tamamlandı. Zorlu yarışma sürecinin ardından kendilerine verilen görevi başarıyla tamamlayan finalistler ödüllerin de sahibi oldu.

CNC Masters ile, CNC operatörlüğü mesleğinin arkasındaki emek ve uzmanlığı toplumun daha geniş kesimlerine tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, yarışmanın ardından değerlendirmede bulundu.

“CNC Masters’ı tasarlarken, yalnızca bir rekabet ortamı oluşturmayı değil, aynı zamanda sektördeki yetenekleri keşfetmeyi ve onları görünür kılmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanından katılan operatörler, elemelerden geçerek finalde hünerlerini sergiledi. Yarışma sürecinde sadece teknik beceriler değil, aynı zamanda çözüm üretme ve analitik düşünme yetenekleri de değerlendirildi. Bu sayede, mesleğin gerektirdiği çok yönlü kabiliyetleri de topluma yansıtma fırsatı bulduk.

CNC operatörlüğü gibi büyük bir ustalık gerektiren bir mesleğin, hak ettiği saygıyı görmesi gerektiğine inanıyoruz. İnsanlar, gündelik yaşamda kullandıkları parçaların arkasındaki emeği fark ettikçe, bu sektöre olan ilginin artacağına eminiz. Yarışma sayesinde operatörlerimizin özgüveni pekişiyor, toplumsal saygınlığı yükseliyor ve mesleki aidiyetleri güçleniyor. Bu gelişimin, uzun vadede sektörümüzün genel kalitesine ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü baktığımız zaman, Türkiye’de sanayi ve üretimin önemli bir bölümü CNC operatörlerinin emeğiyle şekilleniyor. Bu mesleğe olan ilginin artması, yalnızca istihdam sorununa çözüm üretmekle kalmaz; aynı zamanda nitelikli iş gücünün gelişimini de destekler. Böylece Türkiye’nin üretimdeki katma değeri artar ve ülkemiz, uluslararası pazarlarda çok daha güçlü bir konuma ulaşır.

“CNC Masters’ı önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz”

Bu mesleğin Türkiye’nin en ücra köşelerinde dahi icra edilebildiğini biliyoruz. CNC Masters ile bu potansiyeli sahaya yansıtarak güçlü bir başlangıç yaptık. İlkini geride bıraktığımız bu yarışmanın sektörel etkisini şimdiden gözlemlemeye başladık. Ancak bu sadece bir başlangıç. CNC Masters’ı önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmayı, sektördeki ustalık kültürünü yaşatacak ve yeni nesillere ilham verecek bir platform haline getirmeye kararlıyız. CNC operatörlüğü mesleğine olan ilgiyi sürekli kılmak ve bu farkındalığı daha da genişletmek adına, önümüzdeki dönemde daha güçlü ve kapsayıcı şekilde yolumuza devam edeceğiz.”