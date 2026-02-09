GNC Makina müşteri memnuniyetinde atağa geçti

Sanayi sektöründe müşteri memnuniyeti, kaliteli üretim süreçleri ve kesintisiz destek hizmetleriyle doğrudan ilişki içerisinde. Üretim hatlarında yaşanan en küçük aksaklıklar dahi verim ve ciro kayıplarına yol açabiliyor. Özellikle teslim tarihi net olan üretim süreçlerinde, teknik destek bekleme süreleri işletmeler için ciddi operasyonel riskler yaratıyor. Bu nedenle makinelerin durmaması kadar, durduğu anda ne kadar hızlı reaksiyon alındığı da kritik önem taşıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte, yenilikçi çözümler sunarak verimliliği ön planda tutan GNC Makina’nın Genel Müdürü Gökhan Yıldız, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını paylaştı.

“Satış sonrası servis hizmetlerimizi bağımsız bir kuruluş aracılığıyla NPS yöntemiyle ölçümledik ve 2025 yılında yüzde 90,53 müşteri memnuniyeti skoruna ulaştık. 2.226 gerçek müşteri değerlendirmesine dayanan bu sonuç, hızlı geri dönüş yaklaşımımızın, güçlü servis altyapımızın ve üretimde sürekliliği önceleyen hizmet anlayışımızın sahadaki karşılığını somut verilerle ortaya koydu. Elde edilen bu skor, servis kalitemizi yalnızca iç değerlendirmelerle değil, objektif ölçüm yöntemleriyle yönettiğimizi açıkça gösterdi.”

“60 dakikada ilk temas yaklaşımımızla üretimde sürekliliği güvence altına alıyoruz”

Biz, müşteri odaklılığı yalnızca bir ilke olarak tanımlamıyor; iş modelimizin merkezine yerleştiriyoruz. Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri birbirinden ayrı değil, tek bir bütün olarak ele alıyor; makine sahaya indikten sonra başlayan süreci en az satış aşaması kadar kritik görüyoruz. Çünkü makinenin durması, doğrudan maliyet anlamına geliyor. Bu noktada hız, yalnızca bir hizmet vaadi değil; üretimde sürekliliği koruyan stratejik bir unsur haline geliyor.

Türkiye’de 60 dakika içinde ilk temas garantisi sunan tek firma olarak, satış sonrası hizmetlerde hızın belirleyici bir unsur olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Teknik destek taleplerine en geç 60 dakika içinde dönüş sağlıyor ve gerekli çözümleri üretmek adına çalışmaya başlıyoruz.

Satış sonrası hizmet anlayışımızı yalnızca arıza anına odaklanan bir yapı olarak görmüyoruz. Proje mühendisliği hizmetlerimizle müşterilerimizin üretim hatlarını analiz ediyor, sektöre özel çözümler geliştiriyoruz. Bakım, onarım, eğitim ve teknik destek hizmetlerini bütüncül bir yapı altında sunarak makinelerin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlıyor; üreticilerin hem verimliliklerini artırmalarına hem de uzun vadede maliyet avantajı elde etmelerine katkı sağlıyoruz. Düzenli memnuniyet anketleriyle beklentileri sürekli izliyor, geri bildirimleri hızlıca aksiyona dönüştürüyoruz.

“Dijital ve veri odaklı servis altyapımızla müşteri memnuniyetini sürdürülebilir biçimde güçlendiriyoruz”

Dijitalleşmeyi satış sonrası hizmetlerimizin ve operasyonel süreçlerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Veri odaklı altyapımız sayesinde servis süreçlerini daha hızlı, daha şeffaf ve daha izlenebilir hale getiriyoruz. Yapay zekâ destekli çözümlerle üretim verimliliğini artırırken, müşterilerimize yalnızca bugünü değil gelecekteki ihtiyaçlarını da kapsayan çözümler sunuyoruz. 2025’te ulaştığımız yüzde 90 seviyesindeki müşteri memnuniyetini 2026’da da istikrarlı biçimde sürdürmeyi hedefliyor; üreticilerin hedeflerine ulaşırken ilk tercih ettiği şirket olma vizyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz.”