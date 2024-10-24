Gökçeler, BörüCASE için yeni üretim tesisi kuracak

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Sivas OSB'de faaliyetlerini sürdüren Gökçeler Savunma Teknolojileri, BörüCASE markası ile ürettiği plastik silah taşıma çantaları ile tüm dünyada bilinir hale geldi. Onlarca ülkeye ihracat yapan Gökçeler Savunma Teknolojileri, ASELSAN Hassas Optik firmasının çanta ihtiyacını karşılamak için bir model ile başladığı süreci bugün 16 farklı model ile sürdürüyor.

Şirket, 150'ye yakı yerli ve yabancı firmaya üretim yapıyor. BörüCASE markasının global tanınırlığını artırmak ve toplam üretimin en az yüzde 50'sini ihraç etmek amacı taşıdıklarını söyleyen Gökçeler Savunma Genel Müdürü Ahmet Nazmi Gökçeler, "Başta ABD olmak üzere, Danimarka, Polonya, Ukrayna ve Irak`a ihracat yapıyoruz. En güncel teknolojileri barındıran Sivas OSB`deki tesisimizde verimliliği artırmayı ve tasarım süreçleri tamamlanan yeni ürünler ile kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Şu an 25 kişi istihdam ediyoruz. Ancak kapasite artışı ile istihdamı yüzde 50 oranında artıracağız" şeklinde konuştu.

Kasım ayı içinde yeni fabrikanın temeli atılacak

Akredite kuruluşlardan alınmış düşme-darbe (MIL810G) test sertifikalarına sahip çantalar ürettiklerinin bilgisini paylaşan Ahmet Nazmi Gökçeler, "Bilindiği üzere tüm dünyada teknolojiye, savunma sanayi için yapılan Ar-Ge faaliyetleri yön veriyor. Sektörün ihtiyaçları her geçen gün arttığından ürün çeşitliliği ve kalite yönünden beklentiler de artıyor. Dünyada 'hardcase olarak adlandırılan askeri standartlarda plastik taşıma çantalarını üretecek yeteneklere sahip az sayıda firma arasındayız" dedi.

Nem, toz ve su geçirmeyen (IP67) çantaların ilgili akredite kuruluşlardan alınan düşme-darbe (MIL810G) test sertifikalarına sahip olduğuna dikkat çeken Gökçeler, "Ur-Ge faaliyetleri kapsamında tüm paydaşlar ile yeni ülke pazarlarına girmek için planlamalar yapıyoruz. Kasım ayında temeli atılacak yeni fabrika binamızın tamamlanması ile müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda tasarım ve tescil işlemleri tamamlanan yeni ürünlerimizin üretimine de başlamayı hedefliyoruz. Yeni fabrika binası ile stok hacmimizi de artıracağız. Böylece müşterilerimize hızlı teslimatlar yapmayı sağlayacak altyapıyı da oluşturacağız" dedi.