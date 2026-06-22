Gökçelik 50. yılını çalışanlarıyla kutladı

EKONOMİ (BURSA) - Şirket çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri ve iş dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren gece, yarım asırlık başarı hikâyesinin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflerin de vurgulandığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Gecede, Bursa iş dünyasının önemli isimleri de Gökçelik ailesini yalnız bırakmadı. Programa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez, Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker ile çok sayıda davetli katıldı. Gökçelik CEO’su Zafer Barış Yazan, aile şirketlerinde sürdürülebilir başarının kuşaklar arası bilgi aktarımı ve kurumsallaşma ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Gökçelik’in yarım asırlık yolculuğunda bu dönüşümü başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Yazan, şirketin bugün gençleşen yapısı, güçlü insan kaynağı ve yenilikçi vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

“50 yıllık güçlü mirası, 100 yıllık bir şirkete dönüştürecek”

Yazan, “Birinci kuşağın tecrübesi ile ikinci kuşağın vizyon ve dinamizminin birleşmesi, üzerine güçlü bir kurumsal yapı inşa edilmesi şirketleri çok daha ileriye taşıyor. Gökçelik’in bugün geldiği noktada bunun en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Yönetim kurulumuz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz. En önemli sorumluluğumuz ise 50 yıllık bu güçlü mirası, 100 yıllık bir şirkete dönüştürecek genç kuşaklara aktarmaktır” dedi.

“Gökçelik güvenin ve emeğin hikâyesidir”

Gecenin en duygusal anları ise şirketin kurucusu ve Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras’ın konuşması sırasında yaşandı. 1976 yılında başlayan girişimcilik yolculuğunu konuklarla paylaşan Aras, yarım asırlık başarı hikâyesinin temelinde çalışanların emeği, müşterilerin güveni ve iş ortaklarının desteğinin bulunduğunu ifade etti. Aras, “Yıllar önce kurduğumuz hayalin bugün gerçeğe dönüştüğünü görmek büyük bir mutluluk. Gökçelik yalnızca ekonomik değer üreten bir şirket değil; aynı zamanda güven, tecrübe ve kurumsal kültür üreten bir yapıdır. Başarı sadece büyümek değildir; dürüst kalabilmek, güven verebilmek ve arkanızda güzel bir hikâye bırakabilmektir. Gökçelik’in hikâyesi de tam olarak budur” diye konuştu.

“Bursa’nın üretim gücünün simgelerinden biri”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay da yaptığı konuşmada, Gökçelik’in Bursa ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Şirketin yarım asırlık yolculuğunun aynı zamanda Bursa sanayisinin gelişim hikâyesinin önemli bir parçası olduğunu belirten Burkay, Gökçelik’in teknolojiye yaptığı yatırımlar ve dönüşüm vizyonuyla sektöründe örnek gösterilen şirketlerden biri haline geldiğini söyledi. Burkay, “Gökçelik’in yapay zekâ, robotik sistemler ve ileri üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlar geleceğe ne kadar doğru hazırlandığını gösteriyor. Değişimi doğru okuyabilen ve dönüşümü başarıyla yönetebilen şirketler geleceğin kazananları olacaktır. Şirketin bu vizyonunu takdirle karşılıyoruz” dedi.

Yarım asırlık başarı yolculuğunu çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte kutlayan Gökçelik, gece kapsamında uzun yıllardır şirket bünyesinde görev yapan çalışanlarını da unutmadı. Şirketin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlara kıdem plaketleri ve çeşitli hediyeler, Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras tarafından verildi.