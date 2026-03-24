Gökçelik, Turquality ile küresel hamle yapacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin raf ve depo sistemleri üretiminde önde gelen kuruluşlarından Gökçelik, 50’nci kuruluş yılını üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle karşılıyor. Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, şirketin yarım asırlık gelişim sürecinin yalnızca üretim hacmindeki büyümeyle değil, mühendislik kabiliyeti, dijitalleşme yatırımları ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle şekillendiğini söyledi. 1976 yılında yerli sanayiye katkı sunma hedefiyle başlayan üretim yolculuğunun bugün yüksek teknolojiyle donatılmış 5 ayrı fabrikada sürdüğünü belirten Aras, Gökçelik’in değişen pazar koşullarına uyum sağlayan üretim yapısıyla sektöründe referans gösterilen bir noktaya ulaştığını ifade etti. Aras, “Gökçelik olarak 50 yıl önce çıktığımız bu yolda en büyük sermayemiz kalite anlayışımız ve iş disiplinimiz oldu. Her dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek çözüm üretmeye odaklandık. Bugün yarım asırlık emeğin oluşturduğu güçlü bir sanayi yapısına sahibiz” dedi. Bursa’daki üretim tesislerinde Endüstri 4.0 tabanlı otomasyon sistemleri, robotik kaynak hatları ve dijital üretim takip altyapısıyla çalıştıklarını kaydeden Aras, üretim süreçlerinde verimlilik kadar kalite standardını da sürekli yükselttiklerini vurguladı.

Ar-Ge ile ürün çeşitliliği büyüyor

Şirketin büyüme stratejisinde Ar-Ge’nin belirleyici rol üstlendiğini ifade eden Aras, lojistik ve depolama sektöründeki dönüşüme paralel olarak ürün gamını sürekli yenilediklerini söyledi. Aras, “Rekabet koşulları artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, yenilik geliştirme hızıyla belirleniyor. Biz ürünlerimizi sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin beklentilerini de dikkate alarak tasarlıyoruz” diye konuştu. Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Mekik Raf Sistemi’nin yeni nesil depo çözümleri arasında öne çıktığını belirten Aras, sistemin radyo frekans kontrollü yapısı, uzaktan arıza tespiti, performans izleme, LIFO-FIFO uyumluluğu, çarpışma önleyici sensörleri ve lityum iyon pil teknolojisiyle dikkat çektiğini ifade etti. 1,5 tona kadar taşıma kapasitesine sahip sistemin pazarda önemli ilgi gördüğünü belirten Aras, yine şirket bünyesinde geliştirilen ve yüzde 100 kapasite artışı sağlayan Mobil Rack sisteminin de sektörde fark yaratan çözümler arasında yer aldığını söyledi.

Dijital dönüşüm tüm süreçlere yayıldı

Gökçelik’in dijitalleşmeyi yalnızca üretim alanında değil, tüm iş süreçlerinde uyguladığını belirten Aras, üretimden lojistiğe, projelendirmeden satış sonrası hizmetlere kadar veri odaklı bir yönetim modeli geliştirdiklerini dile getirdi. “Teknolojiye yatırım yapmak bizim için uzun vadeli rekabet gücü oluşturmanın temel unsuru” diyen Aras, yapay zekâ destekli “Okut-Paketle-Öde” prensibiyle çalışan kasiyersiz kasa sistemleri ile elektronik etiket çözümlerinin de şirketin yeni nesil perakende teknolojileri alanındaki ürünleri arasında yer aldığını söyledi. Bu sistemlerin operasyonel verimlilik sağladığını, fiyat yönetimini hızlandırdığını ve kullanıcı deneyimini geliştirdiğini kaydeden Aras, dijital çözümlerin farklı sektörlerde yeni iş alanları oluşturduğunu ifade etti.

İhracatta kalıcı büyüme hedefi

Yarım asırlık üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıyan Gökçelik’in bugün 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Aras, özellikle Avrupa pazarında güçlü bir marka algısı oluşturduklarını söyledi. Yalçın Aras, “İhracat bizim için yalnızca satış hacmi değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve üretim kalitesinin dünyadaki karşılığını görmek anlamına geliyor. Farklı ülkelerin standartlarına uygun ürün geliştirme kabiliyetimiz küresel pazarlarda bizi güçlü kılıyor” dedi. Şirketin ihracat yapılan pazarlarda uzun vadeli iş birliklerine odaklandığını belirten Aras, ürünlerin teknik standartlara uygunluğunun yanı sıra satış sonrası hizmetlerin de uluslararası rekabette belirleyici olduğunu ifade etti.

Turquality ile yeni dönem

Gökçelik’in 50’nci yılında elde ettiği önemli kurumsal kazanımlardan birinin de Gökçelik ve Gökçelik GDS markalarının Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality programına kabul edilmesi olduğunu belirten Aras, bunun markalaşma sürecinde stratejik bir gelişme olduğunu söyledi. “Turquality, küresel ölçekte marka olma hedefi taşıyan şirketler için önemli bir yol haritası sunuyor” diyen Yalçın Aras, program kapsamında markalaşma, dijitalleşme, insan kaynağı gelişimi ve uluslararası pazarlama alanlarında yeni projeler yürütüleceğini kaydetti. Turquality desteğinin özellikle yeni pazarlara girişte markaya önemli avantaj sağlayacağını vurgulayan Aras, global ölçekte daha görünür bir yapı hedeflediklerini belirtti.

Sürdürülebilirlik yatırımları öne çıkıyor

Gökçelik’in yeni dönem öncelikleri arasında sürdürülebilirlik yatırımlarının da bulunduğunu söyleyen Aras, güneş enerjisi santrali projeleriyle enerji maliyetlerini düşürürken karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası düzenlemelere uyum için üretim altyapısında yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Aras, çevresel kriterlerin artık ihracat rekabetinde doğrudan belirleyici hale geldiğini söyledi. Aras, “İkinci yarım yüzyılımızı daha yüksek teknoloji, daha güçlü ihracat ve sürdürülebilir üretim anlayışı üzerine kuruyoruz. Türkiye sanayisine değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.