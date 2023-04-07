Gökçelik, ‘Ulusal Kalite Hareketi’ne Katıldı

BURSA-Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren yürütülen Ulusal Kalite Hareketi’ne yeni kurumlar katılmaya devam ediyor. Depo ve raf sistemlerinde faaliyet gösteren Gökçelik, EFQM Model’ini esas alan Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak sektöründe öncü oldu.

Depo ve raf sistemleri alanında faaliyet göstererek 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Gökçelik, mükemmelliğin temel kavramlarını benimseme konusundaki kararlılıklarının göstergesi olarak Ulusal Kalite Hareketi çalışmalarına başlamak için ilk adımı attı. Gökçelik ve KalDer yöneticilerinin katılımı ile imza töreni düzenlendi.

“Kalite çalışmalarına önem veriyoruz”

Törende konuşan Gökçelik Genel Müdürü Zafer Barış Yazan kalite yolculuklarına yönelik amaç ve hedeflerini katılımcılar ile paylaştı. Yazan, daha iyi hizmet için kalite çalışmalarına önem verdiklerini, kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme yolculuğuna katıldıkları için kurum olarak heyecanlı olduklarını aktardı.

Kalder Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ise, “Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olma hedefimizle kurumlarımıza mükemmellik yolculuğunda eşlik ediyoruz. Gökçelik’i attıkları bu adım nedeniyle tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Gökçelik, yönetim ekibi, hazırlanan tabloya imza atarak EFQM mükemmellik modeli çalışmaları kapsamında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılma kararlılıklarını somutlaştırdılar.