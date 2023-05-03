Gökhan Sığın, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su oldu

BSH, 4,6 milyar nüfusu kapsayan REM, şirketin en hızlı büyüme potansiyeli barındıran bölgesi olarak değerlendiriliyor. 1 Mayıs 2023'te yeni görevine başlayan Gökhan Sığın, bu kapsamda Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde 130 ülkenin, 14 iştirakin ve 9 fabrikanın sorumluluğunu üstlenecek. Sığın, yeni görevine ek olarak Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı'nı da yürütecek.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Gökhan Sığın, İngiltere'deki University of Bristol Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Profesyonel kariyerine 1997 yılında Lister Petter şirketinde proje yönetici yardımcısı olarak başlayan Sığın, 1999 yılında BSH Ev Aletleri'ne planlama yöneticisi olarak katıldı.

2003-2009'de bölgesel planlama müdürü olarak görev yapan Sığın, 2009 yılında BSH'nin üst segmente yönelik markası Gaggenau'da satış müdürü olarak çalışmaya başladı.

Sığın, 2011-2015'te Gaggenau ve Özel Müşteriler Direktörlüğü görevine getirildi. 2015 yılında Dubai'ye giderek BSH Ev Aletleri Ortadoğu CEO'su olarak görev yapan Gökhan Sığın, 2018 yılından beri BSH Türkiye CEO'su olarak görev yapıyordu.