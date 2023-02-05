Göknur, halka arz gelirinin yüzde 65’ini yatırıma ayıracak

Türk meyve suyu üreticisi Göknur AŞ, halka açılıyor. Şirket, halka arzdan gelecek kaynağın önemli kısmını yatırıma ayırmayı planlıyor. Şirketin halka arzına ilişkin talep toplama öncesi değerlendirmelerde bulunan Göknur AŞ Genel Müdürü Osman Aslanali, firmanın 30 yıllık sanayi, pazarlama ve tarım tecrübesi olduğunu söyledi. Niğde, Adana, Afyonkarahisar ve Mersin'de kurulu tesislerinde yıllık 2 milyon tondan fazla meyve sebze işleme kapasitelerinin bulunduğunu ve 90'dan fazla ürün çeşidi üretebildiklerini belirten Aslanali, üretimin yüzde 25'lik kısmının organik ürün olduğunu söyledi. Aslanali, tesislerin bulunduğu yerlerin üretim ve ihracat odaklı şekilde seçildiğini dile getirdi.

Aslanali, üretimlerinin yüzde 80'den fazlasını ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi ülkelerdeki kurumsal gıda firmalarına ihraç ettiklerine dikkati çekerek, tedarik ürünlerinin büyük kısmını da şirket bünyesindeki tarım arazilerinden sağladıklarını anlattı.

Şirketin Ar-Ge Merkezi'nde sürekli araştırma yapan bir ekip olduğuna işaret eden Aslanali, şu değerlendirmede bulundu: "Büyüme kapasitemiz şirketin geçmiş 20 yılında sürekli yatırım yapmasından kaynaklı. Tabii öncelik pazarlamaya verildiği için pazarlama sıkıntısı hiç olmayan bir şirkettir. Dolayısıyla da büyüme otomatik olarak gelmekte. Sürekli gelişen bir firmayız. Mesela 2000'li yıllarda şirketimiz ciddi bir büyüme trendi yakalamıştır. Bunun sebebi meyve suyu endüstrisinin hiç bilmediği, kullanmadığı ürünleri biz geliştirdik. Bunlar nar, ayva, kiraz gibi ürünleri sektöre kazandırmamızla oldu."

Aslanali, kuruluşundan bu yana ihracat odaklı bir firma olduklarının altını çizerek, "Hatırladığım kadarıyla hiçbir yıl yüzde 80'in altına düşmedi ihracat payımız. İhracatımızın önemli bir kısmı gelişmiş ülkelere yapılmaktadır. Toplam 85 ülkeye ve bu ülkelerde 470'in üzerinde global firmaya ihracat yapan bir firmayız. Dalından bardağa kadar bütün süreci bünyemizde entegre etmiş bir şirketiz. Yani hem meyve yetiştiriyoruz hem onun ara mamulü dediğimiz yarı mamul ürünleri yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Ürünleri son tüketiciye kadar kendi imkanlarıyla ulaştırdıklarını belirten Aslanali, dalından rafa kadar bütün süreçleri yönettiklerini anlattı.

Aslanali, yakın dönemde dünyada meyve suyu ve konsantre sektörünün yaklaşık 2 kat büyüyeceğini öngördüklerini ifade ederek, Türkiye'nin şu anda yıllık 475 milyon dolarlık bir ihracata sahip olduğunu, şirketin 2021'de meyve ve sebze sektöründe ihracat şampiyonu ödülü aldığını söyledi.

“Güneş enerjisi yatırımlarımız başladı”

Şirketin kendi enerjisini üretmek için yatırım yaptığını dile getiren Aslanali, şunları kaydetti: "Burada tabii temel hedefimiz, tamamen yeşil enerji üretmek. İşlediğimiz meyvelerin ortalamasında yüzde 10'luk bir posa vardı. Biz bu posaları değerlendirerek biyogaz tesisleri kurduk. Bu biyogaz tesislerinden şu an 2,4 megavatsaat elektrik enerjisi üretmekteyiz. Bu esnada açığa çıkan ısıyı da fabrikalarımızda kullanıyoruz. Ayrıca biyogazlardan çıkan bu posalar doğal gübredir. Onu da tekrar hem kendi bahçelerimizde hem de sözleşmeli çiftçilerimizin bahçelerinde toprak besleyici olarak kullanmaktayız. Ayrıca diğer enerji ihtiyaçlarımız için de güneş enerjisi yatırımlarımız başlamıştır. 2023 sonunda kendi tükettiğimiz enerjiyi tamamen üretme hedefimiz var."

"Sürekli yatırım yapan şirketiz"

Aslanali, şirketin 25 yıldır büyümeye devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Sürekli yatırım yapan bir şirketiz. Son 4-5 yılda da daha da hızlı büyüdük. Şirketimiz 2011 yılında yabancı ortaklı oldu. Yabancı ortakla beraber yatırım daha da hızlandı. Kapasite büyüdükçe de yatırım büyüyor. Hem personel sayımız artmakta hem de yatırımlarımız. 2021 yılında 2 milyar lira ciromuz vardı. Geçen yıl 9 aylık dönemde yıllık 4 milyar liraya yaklaşmış durumdayız. Karlı bir şirketiz. Katma değerli ürünlere önem veren bir şirketiz. Karlılık rakamlarımız 300 milyon liraya yaklaşmış durumda."

Aslanali 8, 9 ve 10 Şubat'ta şirketin talep toplama sürecinin, 16 Şubat gibi de borsada ilk işlemin başlayacağını öngördüklerini söyledi.

Şirketin yaklaşık yüzde 22,4'lük kısmının halka arz edileceğini, halka arzdan gelen fonların yüzde 65'lik büyük bir kısmını da yatırımlarda kullanacaklarını anlatan Aslanali, sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli bir kısmını bahçe yatırımlarımızda değerlendireceğiz. Bu, sürdürülebilirliğimiz için, sezonumuzu uzatmak için bize çok gerekli bir yatırım. Burada çok ciddi bilgi ve tecrübeye ulaştığımıza inanıyoruz. Yüzde 15'lik kısmını güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapacağız. Yüzde 15'lik kısmını da makine ve ekipmanlarımızın modernizasyonları ve yeni birkaç ürün için kullanacağız. Diğer yüzde 15'lik kısmını da işletme sermayesi olarak kullanıp karlılığı artıracağız. Mevcut finansal borçlarımızın bir kısmını kapatarak finansal giderlerimizi azaltmak yönünde bir hedefimiz var."