Golden Global Bank üst yönetiminde görev değişimi

Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini Ahmet Sefa Şen üstlendi. BDDK’nın onayıyla ataması gerçekleşmiş olan Şen, görevini bir önceki Genel Müdür Özay Balta’dan resmi olarak devraldı.

Golden Global Bank’ta Yönetim Kurulu Üyeliği de bulunan Ahmet Sefa Şen 1974 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme bölümünde tamamlayan Ahmet Sefa Şen, meslek yaşamına ilk adımını 1998 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mali Kontrol bölümünde attı.

Golden Global Bank’ın yeni Genel Müdürü Şen, 2002-2006 yılları arasında T.Garanti Bankası A.Ş.’de Bütçe ve Performans Sistemleri Müdür Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de Yönetim Raporlama Müdürü, 2009-2014 Yılları arasında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’de Mali İşler Bölüm Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2014-2021 yılları arasında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Ziraat GSYO A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yapan Ahmet Sefa Şen, 2021 yılında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile göreve başladı. İngilizce bilen Golden Global Bank Genel Müdürü Şen evli ve 2 çocuk babası.