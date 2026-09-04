Golden Global Yatırım Bankası: OFAC yaptırımındaki iddialara mesnet teşkil edecek herhangi bir işlem yapmadık

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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) İran’a yönelik yeni yaptırım kararları kapsamında Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’yi de yaptırım listesine dahil etmesinin ardından bankadan yazılı açıklama geldi.

ABD yönetiminin İran’ın uluslararası finansal bağlantılarını hedef alan yeni yaptırım paketi kapsamında Golden Global Yatırım Bankası’nın da yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı açıklanmıştı. Bankanın merkezi İstanbul’da bulunurken, BDDK tarafından faaliyet izni 30 Ocak 2020 tarihli kararla verilmişti.

Golden Global Yatırım Bankası ise OFAC’ın resmi internet sitesi ve bazı basın organlarında yer alan, bankanın 2022 yılında Çin üzerinden İran petrol işlemlerine altın ve nakit kullanılarak aracılık ettiği yönündeki iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

“İddialara mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır”

Bankadan yapılan açıklamada, 1 Haziran 2020 tarihinde BDDK’dan alınan izinle faaliyete başlayan kurumun, kurulduğu günden bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülükleri konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurulduğu yıldan bu yana yerel ve uluslararası bankacılık kural, teamül ve uyum hususlarında gerekli tüm hassasiyeti istisnasız bir şekilde yerine getirmiş olup tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz bir şekilde geçmiştir.

Yukarıda sözü edilen haberlere mesnet teşkil edecek herhangi bir bankacılık işlemimiz bulunmamaktadır. İlgili OFAC kararında adı geçen ve işlemlerine aracılık ettiğimiz iddia edilen kişi ve kurumlar, Bankamız müşterisi değildir. Bu kişi ve kurumlarla doğrudan ya da dolaylı hiçbir iş ve işlemimiz olmamıştır.”

Hukuki başvuru yapılacak

Golden Global Yatırım Bankası, OFAC kararına karşı yerel ve uluslararası mevzuat çerçevesinde tüm hukuki haklarını kullanacağını da duyurdu.

Açıklamada, “Konu ile ilgili yerel ve uluslararası mevzuat kapsamında, tüm itiraz ve hukuki başvuru haklarımızı en etkin bir şekilde kullanarak gerçeklikten uzak iddia ve karara karşı en kısa sürede aksiyon alınacaktır” denildi.

Banka ayrıca tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirecek mali güce ve iradeye sahip olduğunu vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, birkaç gün önce yaptığı açıklamada İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar kapsamında bankaları da hedef alacaklarını ve bu hafta bir, sonraki hafta ise bir başka bankaya yönelik yaptırım açıklayabileceklerini söylemişti.

ABD’nin son dönemde İran’a yönelik yaptırım politikasını genişlettiği, özellikle İran’ın para ve mal akışını sağlayan uluslararası finansal ağların yanı sıra altın, dijital varlıklar, teknoloji, havacılık ve deniz taşımacılığı gibi alanların da hedefe alındığı belirtiliyor.