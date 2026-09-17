Golden Global Yatırım Bankası’nda yönetim kuruluna TMSF ataması

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Golden Global Yatırım Bankası AŞ’nin yönetim kuruluna, ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılabilmesi amacıyla yeni atamalar yapıldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 16 Eylül 2026 tarihli ve 11569 sayılı kararı kapsamında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Golden Global Yatırım Bankası AŞ'deki belirli paylara ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildiğine yer verildi.

Golden Global Yatırım Bankası’nda yönetim değişikliği

Karar kapsamında Emir Kaya'ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu'na ait yüzde 32 ve Recep Kaba'ya ait yüzde 14 oranındaki paylar olmak üzere toplam yüzde 99,98 oranındaki paya ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti.

Söz konusu kararın ardından Fon Kurulu tarafından banka yönetim kuruluna atamaların yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Yeni yönetim kurulu belli oldu

TMSF açıklamasında, söz konusu hisselere ilişkin temettü hariç ortaklık haklarının Fon tarafından kullanılmasını teminen 17 Eylül 2026 tarihli Fon Kurulu Kararı ile Golden Global Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu'na atamalar yapıldığı belirtildi.