Golden Global Yatırım Bankası’ndan 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Golden Global Yatırım Bankası, 500 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bankanın Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) 2024 Ocak ayında aldığı 1,5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında gerçekleşen ikinci ihracına 2 katına yakın talep geldi.

Golden Global Yatırım Bankası, 500 milyon TL tutarındaki ihracını 112 gün vadeli ve yüzde 52,5 yıllık basit getiri ile yatırımcılara sundu. 2022 yılında sermaye piyasalarına giren banka, bugüne kadar yurt içinde Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden 2 milyar TL’nin üzerinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

“Türkiye’deki sermaye piyasalarını desteklemeye devam ediyoruz”

Kira sertifikası ihraç sürecini değerlendiren Golden Global Yatırım Bankası Sermaye Piyasaları ve Yatırım Bankacılığı Direktörü Ahmet Tacer, “Türkiye’deki sermaye piyasalarını desteklemeye devam ediyoruz. Golden Global Yatırım Bankası olarak 2023 yılında çok güçlü bir finansal performans sergiledik, müşteri sayısını istikrarlı bir şekilde artıran banka, karlı büyümesini de sürdürdü. Bu başarı sonucunda JCR-ER Bankamızın uzun vadeli ulusal kredi notunu BBB-‘den A-‘ye yükseltti. Kazanılan bu ivme ile 2024 yılındaki ikinci; toplamda onuncu kira sertifikası ihracımızı gerçekleştirmiş olduk. Yüksek taleple tamamlanan bu kira sertifikası ihracımız bankamızın sektördeki güvenilirliğini bir kez daha teyit etmiştir. Her ihraçta mevcut nitelikli yatırımcılarımıza yenilerini eklemeyi başarıyoruz. Bu başarı, müşterilerimiz ve yatırımcılarımızın bankamıza duyduğu güveni ve güçlü mali yapımıza olan inançlarını açıkça göstermektedir. Kira sertifikası ihraçlarını sürdürerek yatırımcı tabanımızı genişletmeye, sermaye piyasalarını desteklemeye ve faizsiz finans prensiplerine dayalı çalışan finansal ekosisteme katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.