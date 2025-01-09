Golden Global Yatırım Bankası’ndan iki üst düzey atama

Faizsiz finans prensipleri doğrultusunda 2019 yılında kurulan Golden Global Yatırım Bankası, yenilikçi finansal çözümleri ve uluslararası iş birliklerine verdiği önemle sektördeki yerini hızla güçlendirmeye devam ediyor. Banka, güçlü sermaye yapısı ve geniş yelpazede sunduğu hizmetleriyle dikkat çekerken, ekibini deneyimli isimlerle güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Serhan Zafer, Bankanın uluslararası büyüme stratejileri ve hazine bankacılığı alanında faizsiz finans prensipleri doğrultusunda çalışmalar yürütecek. Mustafa Uysal, Bankanın operasyonel süreçlerini geliştirme, müşteri memnuniyetini iyileştirme ve bankacılık hizmetlerini güçlendirme görevini üstlenecek.

Serhan Zafer kimdir?

1972 yılında İstanbul’da doğan Serhan Zafer, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Yönetimi Bölümü’nü tamamlayan Zafer, bankacılık kariyerine Yapı Kredi Bankası’nda Trader olarak başladı. 2001-2008 yılları arasında Deutsche Bank’da, 2009-2010 arasında Merrill Lynch A.Ş.’de, 2010-2011 yılları arasında ise UBS A.G.’de Hazine Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

2012-2019 yılları arasında Rönesans Holding’de Hazine Grup Başkanı olarak görev yapan Serhan Zafer, burada finansal stratejiler ve borçlanma alanında liderlik yaptı. 2022 yılının Mart ayından itibaren Golden Global Yatırım Bankası’nda Hazine Direktörü olarak görev alan Zafer, bankanın uluslararası finansman ve faizsiz bankacılık stratejilerinde kritik rol oynadı.

2022 yılından bu yana Golden Global Yatırım Bankası Varlık Kiralama Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Serhan Zafer yeni görevi kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası’nın uluslararası borçlanma enstrümanları, muhabir bankacılık ilişkileri ve stratejik finansal iş birliklerini yöneterek, bankanın sektördeki etkisinin artmasına katkıda bulunacak.

Mustafa Uysal kimdir?

1978 yılında Sakarya’da doğan Mustafa Uysal, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu. Bankacılık kariyerine 2002 yılında Anadolu Finans Kurumu A.Ş. İstanbul Şubesi Dış Ticaret Birimi'nde başlayan Uysal, finansman ve dış ticaret alanlarındaki çeşitli operasyon birimlerinde görev aldı.

2004-2019 yılları arasında Serbest Bölge Şube Operasyon, Dış Ticaret Operasyon ve Hazine Operasyon Yöneticiliği görevlerinde bulunan Uysal, 2019 Eylül ayında katıldığı Golden Global Yatırım Bankası’nın kuruluş ve faaliyet izni alınması çalışmalarında aktif rol aldı. 2021 yılı itibarıyla bankanın Hazine Operasyon, Dış Ticaret Operasyon, Şube ve Nakit Operasyon, Kredi Operasyon, Kartlı Sistemler ve Üye İşyeri Operasyonu gibi operasyonel fonksiyonlarının yönetimini üstlendi.

2022 yılından bu yana Golden Global Yatırım Bankası Varlık Kiralama Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de yürüten Mustafa Uysal yeni görevinde, Bankanın operasyonel süreçlerinin geliştirilmesi ve müşteri odaklı hizmet kalitesinin korunması için katkıda bulunmaya devam edecek.