Golden Visa’da kritik uyarı: Geçersiz başvurular oturum kaybına yol açabilir

Yunanistan Golden Visa programına ilişkin son haftalarda Yunan basınında çeşitli bilgilendirme haberleri yayımlandı. Bu haberlerde, Türkiye’de de karşılaşılan 135–150 bin Euro seviyesindeki düşük tutarlı Golden Visa çözümlerinin programın güncel yatırım şartlarıyla uyumlu olmayabileceğine dikkat çekiliyor. Haberlerde, yatırım kararlarının resmi kriterler doğrultusunda alınması gerektiği vurgulanıyor.

Yunanistan Göç Bakanlığı’nın kamuoyuna yaptığı bilgilendirmelerde, yatırım tutarının gerçeğe aykırı biçimde farklı sözleşme modelleriyle desteklenmesinin sahte beyan kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Bakanlık, bu tür uygulamaların başvuruların reddine veya mevcut oturum izinlerinin yenileme süreçlerinde sorun yaşanmasına yol açabileceğini ifade ediyor.

Garantili gelir, geri alım sözü, toplu kira veya çifte fiyatlama gibi farklı sözleşme modellerinin, uygulamadaki yasal gerekliliklerle uyumlu olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Golden Visa, doğru yatırım ve doğru danışmanla ilerleyenler için Avrupa’nın en avantajlı oturum programlarından biri. Ancak yatırım tutarını düşük gösteren ya da toplu kira gibi dolaylı yöntemlerle sunulan paketler, mevzuatla uyumluluk açısından sorun yaratabilir. Bu yöntemlerle yapılan başvurular reddedilebilir, hatta mevcut oturumlar dahi iptal edilebilir. Yatırımcının güvenliği, oturum hakkının sürdürülebilirliği ve programın itibarı için şeffaf süreçler ve yasal sınırlar esastır” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeler yatırım kategorilerini netleştirdi

Yunanistan’ın 2025 yılında yürürlüğe giren düzenlemeleri, Golden Visa kapsamında yapılabilecek yatırım türlerinin ve tutarlarının daha açık ve anlaşılır şekilde tanımlanmasını sağladı. Yeni çerçeve, farklı bölgeler ve proje türleri için geçerli olan yatırım eşiklerini net bir biçimde ortaya koyuyor. Atina, Selanik, Mykonos ve Santorini gibi yoğun talep gören bölgelerde 800 bin Euro; diğer bölgelerde ise 400 bin Euro tutarında yatırım şartı bulunuyor.

Özel kategoriler arasında yer alan tescilli yapı restorasyonları ve ticari binaların konuta dönüştürülmesi projelerinde ise 250 bin Euro limiti uygulanmaya devam ediyor. Bu limitlerin altında kalan yatırım tekliflerinin mevcut mevzuata uygun kabul edilmeyeceği Yunan yetkili makamlarının açıklamalarında belirtiliyor. Bu nedenle yatırımcıların proje türlerine göre geçerli olan resmi eşikleri dikkatle incelemesi öneriliyor.

Düşük tutarlı Golden Visa modelleri uyumluluk açısından dikkat gerektiriyor

Yunan basınında, satış değeri 135–150 bin Euro civarındaki gayrimenkullerin daha yüksek yatırım eşiklerine uygunmuş gibi gösterilmesine yönelik çeşitli pazarlama modellerinin gündeme geldiği aktarılıyor. Haberlerde, farkın toplu kira, peşin kira ya da farklı sözleşme yapılarıyla kapatılmasının mevzuat açısından uyum sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Yunanistan Göç Bakanlığı, yatırım tutarının şeffaf ve gerçeğe uygun biçimde belgelenmesinin önemini vurgularken, uyumsuz yapıların başvuru değerlendirmelerinde olumsuzluk yaratabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca bazı pazarlama modellerinde hukuki hizmetler, vergiler ve devlet harçlarının konut fiyatına dahil edilerek “her şey dahil paket” şeklinde sunulmasının mevzuata tam olarak karşılık gelmediğine dikkat çekiliyor. Bu tür uygulamaların yasal yatırım tutarının doğru yansıtılmasını zorlaştırabileceği ve değerlendirme sürecinde uyumluluk açısından ek incelemelere neden olabileceği vurgulanıyor.

Kira sözleşmelerinin mevzuata uygun olması önem taşıyor

Mevzuat, Golden Visa kapsamında edinilen gayrimenkullerin kısa dönem kiralamada kullanılmasına izin vermiyor. Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, toplu kira veya peşin kira gibi bazı modellerin uygulamada kısa dönem kiralama yasağını ihlal edebilecek yapılar arasında görüldüğü belirtiliyor. Resmi açıklamalarda, sözleşmelerin kullanım amacı ile uyumunun süreç açısından kritik önem taşıdığı; bu nedenle yatırımcıların kira getirisi içeren modellerin hukuki uygunluğunu dikkatle değerlendirmesinin altı çiziliyor.

“En güvenli yol”

Programın cazibesini koruduğunu ancak kuralların sıkılaştığını da ifade eden Narazan, “Yunanistan Golden Visa programı halen Avrupa’daki en cazip oturum seçeneklerinden biri. Ancak sıkılaştırılmış yeni düzenlemeler nedeniyle yatırımcıların ‘kısa yol’ gibi görünen düşük maliyetli tekliflere karşı daha temkinli davranması gerekiyor. Yasal yatırım tutarı, şeffaf sözleşme ve yetkili danışmanlık, yatırımcıyı koruyan tek güvenli yol olarak öne çıkıyor” diyor.