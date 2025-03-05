Goldman Sachs işten çıkarma yapacak

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağı WSJ'ye verdiği bilgiye göre Goldman Sachs, ilkbaharda gerçekleştireceği yıllık performansla ilgili gözden geçirmenin bir parçası olarak personelin %3 ila %5'i arasında bir kesintiyi hedefleyecek.

Goldman Sachs en son Eylül ayında benzer bir gözden geçirme yapmış ve bu da az sayıda işten çıkarmaya yol açmıştı.

Banka sözcüsü süreçle ilgili ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti ancak "diğer bankalar gibi bu da normal, yıllık yetenek yönetimi sürecimizin bir parçası" dedi.