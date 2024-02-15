Göltaş Çimento, birinci fırınında üretimi durdurdu

Göltaş Çimento, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile planlı bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1. fırında üretime ara verildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, "Planlı bakım ve revizyon çalışmaları için, Şirketimiz klinker üretiminin gerçekleştirildiği toplam 2 fırından, toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %40 'ını temsil etmekte olan 1.fırınımızın 20 günlük bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.