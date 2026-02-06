Gong, Akhan Un için çaldı: ilk işlem gününe tavan fiyattan başladı

Borsa İstanbul’da açılış gongu bugün, 28-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arz edilen Akhan Un için çaldı. AKHAN koduyla işlem görmeye başlayan paylar, ilk işlem gününde tavan fiyatı gördü.

Halk Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından 54.700.000 payı, pay başına 21,50 fiyat ile halka arz edilen Akhan Un, şu sıralarda günün tavan fiyatı olan 23,64 TL'den işlem görüyor.

Şu ana kadar 12 bin lot civarında işlem gerçekleşirken tavan fiyata 51 milyon lotluk alım emri var.

Akhan Un halka arzırna Yurt İçi Bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,80 katı, Yurt İçi Kurumsal yatırımcılardan ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,90 katı oranında talep gelmişti.