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Google bölünme haberi Alphabet hisselerini düşürdü

Küresel piyasalarda da düşüşe neden olan gelişmeler, Google’ın çatı kuruluşu olan Alphabet hisselerini de etkiledi. ABD'nin Google'ı parçalamayı düşünmesinin ardından hisseler düştü.

Haber Merkezi
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Google bölünme haberi Alphabet hisselerini düşürdü
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ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ı parçalamayı düşündüğü haberlerinin ardından Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in hisseleri değer kaybetti.

Alphabet hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 1,37 değer kaybederek 162,13 dolara geriledi.

Ağustos ayında Google'ın antitröst yasasını ihlal ettiğine ve çevrimiçi aramada yasadışı tekelini sürdürdüğüne karar verilmesinin ardından, ABD Adalet Bakanlığı'nın mahkemeden Google'ın Chrome tarayıcısı ve Android işletim sistemi gibi işlerinin bir kısmını elden çıkarmasını isteyebileceği, Google'ın arama motorunun yeni cihazlarda varsayılan olarak ayarlanması için şirketlere yaptığı ödemelerin sonlandırılmasını talep edileceği haberleri satışta etkili oldu.

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