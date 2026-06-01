Google Gemini, Türkiye Millî Futbol Takımları’nın resmi sponsoru oldu

Google ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), taraftar deneyimine yeni bir boyut katacak bir yıllık stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, Google'ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın resmi sponsoru olarak duyuruldu.

Bu anlaşma, Google'ın en yenilikçi yapay zeka çözümlerini Türkiye'nin köklü spor kültürüyle buluşturmayı ve futbolseverlerin dijital taraftar deneyimini dönüştürmeyi hedefliyor. Google Gemini, millî takımlar ile küresel taraftar kitleleri arasında güçlü bir köprü görevi üstlenecek.

Yapay Zeka Destekli Taraftar Deneyimi

Google ve TFF, bir yıl boyunca gücünü Google Gemini'dan alan taraftar odaklı dijital aktivasyonlar hayata geçirecek. Bu kapsamda futbolseverler şu imkanlardan yararlanabilecek:

•Gemini ile kendilerine özel benzersiz destek görselleri tasarlayabilecekler.

•Yapay zeka yetenekleri sayesinde takımları için özgün marşlar ve sloganlar oluşturarak desteklerini ifade edebilecekler.

•Karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi edinmek, takım performanslarını ve maç istatistiklerini Gemini ile yorumlayarak keyifli futbol sohbetleri gerçekleştirebilecekler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama Direktörü Dr. Sema Tuğçe Dikici, iş birliğiyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Google gibi küresel bir teknoloji deviyle bu sponsorluk sözleşmesini imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, en son yapay zeka teknolojilerini kullanarak hem ülkemizdeki hem de dünyanın dört bir yanındaki geniş taraftar kitlemizle çok daha güçlü bağlar kurmamıza olanak tanıyacak. Tüm millî futbol takımlarımızı kapsayacak ve bir yıl boyunca sürecek olan bu teknoloji odaklı ortaklığın yaratacağı sinerjiyi heyecanla bekliyoruz."

Google Türkiye Pazarlama Direktörü Serkan Girgin ise şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız işbirliği sayesinde Türkiye Millî Futbol Takımlarını desteklemekten ve bu büyük hayalin bir parçası olmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyuz. Google Gemini, insanın yaratıcılığını ve üretkenliğini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir yapay zeka teknolojisi. Bu işbirliğiyle, Gemini'nin üretken yeteneklerini Türkiye'nin köklü ve tutkulu futbol kültürüyle buluşturuyoruz. Bu ortaklık ile Milli Takımlarımız sahada mücadele sergilerken, futbolseverler de Gemini ile kendi marşlarını besteleyip destek görsellerini tasarlayacak; takımımıza yaratıcılıklarıyla eşlik edecekler."