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Google, İK departmanında işten çıkarmaları duyurdu

Google bu hafta "People Operations" ve bulut organizasyonlarındaki çalışanlarına, şirket içi yeniden yapılanmanın bir parçası olarak işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Haber Merkezi
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Google, İK departmanında işten çıkarmaları duyurdu
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CNBC tarafından görüntülenen İK şefi Fiona Cicconi tarafından salı günü yayınlanan bir nota göre, şirket mart ayı başından itibaren Google'ın insan ilişkileri bölümü olan People Operations'daki ABD merkezli tam zamanlı çalışanlara gönüllü bir çıkış programı sunacak.

Son işten çıkarmalar, finans şefi Anat Ashkenazi'nin, Google'ın 2025'te yapay zekâ altyapısına yönelik harcamalarını artırırken en önemli önceliklerinden birinin daha fazla maliyet kesintisi yapmak olacağını söylemesinin ardından geldi.

Notta, İK satın almalarının bir parçası olarak, seviye 4 ve seviye 5 olan çalışanların 14 haftalık maaş ve her tam hizmet yılı için ek bir hafta kıdem tazminatı alabileceği belirtiliyor. Kaynaklara ve ayrı şirket içi notlara göre, şirket ayrıca bulut birimindeki çeşitli ekiplerde, çoğunlukla operasyon destek personelini etkileyen işten çıkarmalar yaptı.

Bu hamlelerden bazıları rollerin başka ülkelere taşınmasını da içeriyor. Şirket CNBC'ye yaptığı açıklamada değişiklikleri doğruladı ve yeniden yapılanmaların normal iş akışının bir parçası olduğunu söyledi.

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