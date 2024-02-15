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Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı

Google, Paris'te yapay zeka alanında çalışmalar yürütecek araştırma ve geliştirme merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Google, Paris'te yapay zeka araştırma merkezi açtı
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Teknoloji şirketi Google, araştırma ve geliştirme merkezinin açılışını yaptı. Paris'te açılışı yapılan araştırma merkezinde aralarında Youtube ve Chrome'un servis geliştirme ekiplerinin de bulunduğu 300'den fazla mühendis ve araştırmacı görev alacak.

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapacak merkezin açılışını, Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai gerçekleştirdi.

Bütçesinin 300 milyon Euro olması planlanan merkezin daha önce Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji şirketlerinde çalışmış olan araştırmacıların da katkılarıyla kendi dil modellerini üretmesi hedefleniyor.

Fransa'da halihazırda yapay zeka alanında araştırma merkezi bulunan teknoloji şirketleri arasında Japonya merkezli Fujitsu, Kore merkezli Samsung, ABD merkezli IBM ve sosyal medya platformu Facebook bulunuyor. ​​​​​​

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