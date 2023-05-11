  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şirket Haberleri
  3. Google’a 3 milyon ruble para cezası
Takip Et

Google’a 3 milyon ruble para cezası

Rusya’da Google’a 3 milyon ruble para cezası verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (yaklaşık 40 bin dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.

YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.

Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.

Microsoft’tan enerji anlaşmasıMicrosoft’tan enerji anlaşmasıŞirket Haberleri

 