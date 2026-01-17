Google’dan tekel kararına temyiz hamlesi

Alphabet bünyesindeki Google, çevrim içi arama ve arama reklamcılığı alanında yasa dışı şekilde tekel oluşturduğuna karar verilen antitröst davasında temyiz yoluna gitti. Şirket, Washington’daki federal mahkemeye cuma günü sunduğu başvuruda, alt mahkeme kararının temyiz süreci tamamlanana kadar askıya alınmasını da talep etti.

Nefes'ten Adil Can Sivrikaya'nın haberine göre, davaya, yıl içinde ABD’nin başkenti Washington merkezli DC Temyiz Mahkemesi’nin bakması bekleniyor. ABD mahkeme istatistiklerine göre, bu mahkeme temyiz bildiriminin yapılmasının ardından ortalama bir yıl içinde karar veriyor.

Söz konusu dava, 2020 yılında ilk Trump yönetimi döneminde açılmış, yargılama süreci ise 2023 sonbaharında başlamıştı.

Mahkemenin gerekçesi ve tartışmalı anlaşmalar

ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta, Ağustos 2024’te verdiği kararda Google’ın, arama motorunu akıllı telefonlarda varsayılan seçenek haline getiren anlaşmalar yoluyla pazarda yasa dışı bir tekel oluşturduğuna hükmetmişti. Kararda, Google’ın başta Apple ve Samsung Electronics olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisiyle yaptığı sözleşmelerin, rakiplerin önemli dağıtım kanallarına erişimini engellediği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Google, bu anlaşmalar kapsamında her yıl 20 milyar dolardan fazla ödeme yapıyor.

Chrome’un satışı reddedildi, anlaşmalar ihaleye açılıyor

Yargıç Mehta, 2025 ilkbaharında görülen ikinci duruşmada, ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’ın popüler internet tarayıcısı Chrome’u satmaya zorlanması talebini reddetti. Ancak Google’ın, arama motoru ve yapay zeka uygulamalarının varsayılan olarak kullanılmasına yönelik anlaşmalarını her yıl yeniden ihaleye çıkarmasına karar verdi. Bu düzenleme ile rakip firmalara daha fazla rekabet imkânı tanınması amaçlandı.

Mahkemenin uygulamaya ilişkin kararının ardından piyasa tepkisinin olumlu olduğu gözlendi. Google hisseleri, Eylül ayında açıklanan karardan bu yana yüzde 56 yükseldi. Yatırımcıların, şirketin yapay zeka alanında güçlü konumunu koruduğu görüşü, hisselerdeki yükselişte etkili oldu.