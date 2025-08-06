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Google'dan yapay zeka araştırmalarına 1 milyar dolarlık kaynak

Google, ABD’deki üniversite öğrencilerine yapay zeka eğitimi ve araştırmaları için üç yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak ayırdı.

Haber Merkezi
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Google'dan yapay zeka araştırmalarına 1 milyar dolarlık kaynak
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Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada, şirketin en gelişmiş yapay zeka araçlarını üniversite öğrencilerine ücretsiz sunacağı bildirildi.

Açıklamada, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi, mesleki eğitim programları ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bu kapsamda oluşturulan program aracılığıyla Amerika'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz yapay zeka ve kariyer eğitimi sunulacağı belirtilen açıklamada, şimdiden 100'den fazla üniversitenin programa katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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