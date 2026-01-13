Google’ın ana şirketi Alphabet 4 trilyon dolara ulaştı

Deniz Güldağ

Apple'ın Siri'yi güçlendirmek için Google'ın Gemini'sini kullanmak üzere anlaştığını duyurmasının ardından yapay zeka sektörüne yönelik optimizm artıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in piyasa değeri 4 trilyon doları aştı. Yapay zeka alanındaki başarılarından dolayı yatırımcılar tarafından ödüllendirilen en yeni teknoloji şirketi oldu.

Alphabet hisseleri Pazartesi günü %1 oranında artarak 331,86 dolarlık rekor seviyeye ulaştı ve piyasa değerini 4 trilyon doların biraz üzerine çıkardı. Şirketin hisseleri geçen yıl %65 oranında yükselmişti.

Dört teknoloji şirketi 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı ve bunlardan sadece Nvidia NVDA +0.06% hala bu seviyenin üzerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl 4 trilyon dolarlık eşiği aşan Apple AAPL +0.34% ve Microsoft MSFT -0.44% un piyasa değerleri şu anda sırasıyla 3,8 trilyon dolar ve 3,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Google, hızı, zekası ve yaratıcı yetenekleriyle övgü toplayan Gemini 3 modelini yakın zamanda piyasaya sürerek yapay zeka geliştirme yarışında rakiplerinin oldukça önüne geçti. Bir düzineyi aşkın kıyaslama testinde rakip modellere kıyasla daha iyi performans göstererek çeşitli kategorilerde yüksek puanlar aldı. Gemini'nin aylık kullanıcı sayısı şu anda 650 milyonu aşmış durumda; bu rakam geçen yaz 450 milyon civarındaydı.

Gemini’nin başarısı, OpenAI, Anthropic ve diğer yapay zeka girişimlerine karşı önemli bir meydan okuma.

Google'ın yapay zeka alanındaki yeteneklerini gözler önüne seren bir gelişmeyle, Apple Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek daha da kişiselleştirilmiş yapay zeka sohbet robotu Siri’ye güç vermek için Gemini'yi seçtiğini duyurdu.

Apple, kendi yapay zeka modellerinin temelini oluşturmak üzere Gemini'yi kullanmak için Google ile “uzun vadeli bir iş birliğine" girdiğini açıkladı.

Alphabet, büyük ölçüde bulut teknolojileri ve reklam gelirlerindeki artış sayesinde, son çeyrekte rekor düzeyde büyüme bildirdi.

Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, üçüncü çeyrekte 17,8 milyon Alphabet hissesini satın aldığını duyurdu. Bu hisselerin değeri Eylül ayı sonunda 4,3 milyar dolardan fazlaydı.