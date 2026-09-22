Google'ın tedarikçisi Kairos, iki nükleer reaktör inşa edecek

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ABD'li nükleer enerji girişimi Kairos Power, Tennessee eyaletinin Oak Ridge kentinde iki test reaktörünün inşasına başlamak üzere ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan (NRC) onay aldı.

Bu izin, Ekim ayında Google'ın veri merkezlerine 500 megavat elektrik sağlamak üzere şirketle anlaşma imzalayan Kairos için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Florür tuzu soğutmalı ve yüksek sıcaklıkta çalışan bu reaktörler, Kairos'un 2030'dan itibaren Google'a elektrik sağlamak amacıyla nihai olarak inşa etmeyi hedeflediği tesislerin küçültülmüş versiyonları.

Şirket sözcüsü Ashley Lewis'in verdiği bilgiye göre, yeni reaktörler teknik olarak birer test platformu olsa da Kairos, bu santrali elektrik şebekesine bağlamayı planlıyor. Kairos'un ticari ölçekli santrali ise toplamda 150 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip iki reaktör içerecek.

Bloomberg'den Hande Berktan'ın haberine göre Kairos'un tasarımı, mevcut nükleer reaktörlerden iki temel açıdan ayrılıyor: Birincisi, yakıt; bir kaza durumunda bölünebilir malzemeyi hapsedecek kadar dayanıklı olması amaçlanan karbon ve seramik katmanlarla kaplanmış uranyumdan oluşuyor. İkincisi ise reaktörün su yerine erimiş tuz ile soğutuluyor olması.