Google’ın tüketici gizliliği davasında uzlaşma sağlandı

Google’ın 5 milyar dolarlık tüketici gizliliği davasında uzlaşmaya varıldı. Oakland, Kaliforniya'daki ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Google ve tüketicilerin avukatlarının bir ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, 5 Şubat 2024'te yapılması planlanan duruşmayı beklemeye aldı.

Davada en az 5 milyar dolar talep ediliyordu. Uzlaşma şartları açıklanmadı, ancak avukatlar arabuluculuk yoluyla bağlayıcı bir şartname üzerinde anlaştıklarını ve 24 Şubat 2024 tarihine kadar mahkeme onayına resmi bir uzlaşma sunmayı beklediklerini söylediler.

Davacılar, Google'ın analizlerinin, çerezlerinin ve uygulamalarının, Google'ın Chrome tarayıcısını "Incognito" moduna ve diğer tarayıcıları "özel" tarama moduna ayarladıklarında bile etkinliklerinin izlemesine izin verildiğini iddia ettiler. Ağustos ayında Yargızç Rogers, Google'ın davanın reddedilmesi yönündeki talebini kabul etmemişti.