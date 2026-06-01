GoPro hisselerinde finansal darboğaz: 'İşletmenin sürekliliği' riski satış getirdi

Teknoloji pazarının küresel markalarından GoPro, mali dengelerindeki bozulma ve nakit akışındaki tıkanma nedeniyle borsada zorlu bir süreçten geçiyor. Şirketin açıkladığı son dönemsel finansal verilere göre, üç aylık gelir hacmi 99 milyon dolar seviyesinde gerçekleşerek 137.54 milyon dolarlık piyasa beklentisinin yaklaşık yüzde 28 altında kaldı. Finansal performansın zayıflamasına ek olarak, şirketin net zararının 80.8 milyon dolara genişlemesi ve elindeki nakit rezervinin 40.7 milyon dolara gerilemesi, borçların çevrilmesi noktasında ciddi bir likidite krizini tetikledi. Şirket yönetimi, kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanması hususunda yaşanan bu darboğaz sebebiyle finansal raporlarında 'işletmenin sürekliliği' maddesine yönelik belirsizlik risklerine yer vermek zorunda kaldı.

Mali yapıdaki bozulma ve brüt marj daralması yatırımcıyı uzaklaştırıyor

Finansal tablolardaki en radikal bozulma, şirketin operasyonel karlılığını gösteren brüt marj oranlarında gözlendi. Geçmiş dönemde yüzde 32.3 seviyelerinde seyreden brüt kar marjı, artan bellek maliyetleri, tedarik zincirinde yaşanan tıkanıklıklar ve ek gümrük vergilerinin getirdiği yükler sebebiyle yüzde 4.5 seviyesine kadar geriledi. Şirketin kısa vadeli borç stokunun hızlı bir yükselişle 72 milyon dolara tırmanması, toplam borç yükümlülüklerinin ise 383.2 milyon dolar seviyesine ulaşması, finansal sürdürülebilirlik algısına büyük bir darbe vurdu. Sermaye yapısındaki bu kırılganlığın resmiyet kazanması, borsada işlem gören A sınıfı adi hisse senetlerinde ani bir fiyat düzeltmesini de beraberinde getirdi.

Stratejik alternatifler ve satış süreci masaya yatırılıyor

Mali darboğazı aşmak ve hissedar değerini korumak adına şirket yönetim kurulu, bağımsız danışmanlar eşliğinde stratejik bir gözden geçirme süreci başlattıklarını duyurdu. Bu hamle kapsamında, şirketin bütünüyle potansiyel bir satışı, stratejik bir ortakla birleşmesi ya da varlık ticarileştirme modelleri de dahil olmak üzere tüm opsiyonlar resmi olarak masaya sürüldü. Tüketici elektroniği pazarındaki daralmayı aşmak adına havacılık ve savunma sanayisi gibi alternatif sektörlere yönelik ürün geliştirme adımları atılsa da, nakit akışındaki mevcut sıkışıklık ve abonelik gelirlerindeki duraksama sebebiyle piyasa aktörleri temkinli duruşunu koruyor. Yatırımcıların risk iştahının azalmasıyla birlikte hisse fiyatları 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 3.05 dolar bandının yaklaşık yüzde 67 altında dengelenirken, yönetim kurulunun finansal yeniden yapılanma adımları yakından izleniyor.