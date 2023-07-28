GoTradeGo’da hedef, 100 bin işletmenin dünyaya açılması

SABİHA TOPRAK

Dünya pazarına açılmakta zorlanan işletmelerle, proje bazlı freelance çalışan dış ticaret uzmanlarını buluşturan, dijital dönüşümde fark yaratan pazaryeri GoTradeGo, dinamik ekibi onlarca yıllık sanayi ve dış ticaret deneyimine dayanarak oluşturduğu yazılımı sayesinde, üreticilerin ve profesyonellerin hayallerine ulaşmalarında özgürleşmelerini sağlıyor. Türkiye`nin en büyük dış ticaret uzmanları topluluğunu oluşturan GoTradeGo’nun Kurucu Müdürü Ayşe Bağcı; “Dış ticaret profesyonellerinin iş dünyasındaki işletmelerle doğrudan proje kapsamında çalışarak; özgürlük ve daha fazla gelir imkanına ulaşmaları konusunda güçlendiriyoruz” dedi.

İşletmeleri dış ticaret uzmanlarıyla birleştirerek; doğrudan istihdamın mali riskleri ve sınırlandırmaları olmadan basit ve takip edilebilir dünya pazarında yer alma yolunu sağlayan firma 2006 yılında İstanbul’da kuruldu. Uzun yıllar Dış Ticarette çalışan Kurucu Müdür Ayşe Bağcı girişim adımını anne olması ile birlikte attığını ifade ederek; “Çalışan bir kadının, anne olmasıyla birlikte neden iş hayatından uzaklaşmak zorunda kaldığı fikrinden yola çıkarak bu girişime imza attım. Hem bir anne hem de GoTradeGo kurucusu olmadan önce ithalat ve ihracat departmanını yönetebiliyordum ayrıca evden çalışma gibi bir durumum yoktu. Fakat anne olduktan sonra uzaktan çalışmak zorunda kaldım ve bu sürecin uzaktan da yönetilebilir olduğunu deneyimledim. Fakat ortağı olduğum aile şirketine bunu kabul ettirmem mümkün olmadı. Benim konumumda anne olmasından dolayı ya da bir engelli de olabilir, fiilen bir işyerinde bulunamayan kişilerinde dış ticaretteki yetkinliklerini ekonomiye kazandırmaları gerekiyor düşüncesiyle Gotradego ‘nun adımlarını attım” diye konuştu.

GoTradeGo yazılımı tek yerden iş takibi yapıyor

İki farklı hedef kitlesine hitap ettiklerini ifade eden Bağcı; “2 farklı hedef kitlemizde birkaç kol mevcut; ilki Anadolu’da kalifiye dış ticaret uzmanı bulmakta zorlanan işletmeler, ikinci hedef kitlemiz dış satışta kendine güvenen, sektörünü iyi bilen ve ismini marka yapmak isteyen dış ticaret uzmanları” dedi. Ayrıca sektör de benzer firmalardan farklı olarak tüm hizmetleri tek yerden takibini sağlayan yazılımı sayesinde işletmelerin pazara giriş sürecini hızlandırdıklarını ifade eden Bağcı; “Dünyada ve Türkiye’de dış ticaretin büyümesi için birçok faydalı girişimler var. Bunlardan bazıları dış pazardaki talepler, satışlar, fiyatlar konusunda hizmet veriyorlar. GoTradeGo ise tüm bu işlerin takibini yapacak kişilerle işletmelerin pazara giriş süreçlerini hızlandırıyor” şeklinde konuştu.

Pandemi süreci ile GoTradeGo’nun önü açıldı

Pandemiden sonra hayatımıza giren freelance iş teriminin firmalarının önünü açtığını ifade eden Bağcı; “Girişimimizi kurarken ve çalışma sistemini anlatırken yaşadığımız tüm zorluklar pandeminin yaşanmasıyla işimizi kolaylaştırdı. Pandemiden önce kullandığımız terimler sektöre oldukça yabancıydı ve iş yapış şeklini anlatmak pek de kolay olmuyordu. Pandemiyle birlikte herkes evden çalışma sürecine adapte oldu, freelance iş imkanları ortaya çıktı ve Gotradego’nun önü açıldı” dedi.

Girişimleri ile geliştirdikleri projelerinin Türkiye İhracatı büyümesine iş gücüne katkı sağlayacağını vurgulayan Bağcı; “Sürekli gelişim ve değişim içinde olan Dünyada iş yapış şekilleri de değişiyor ve dünya çok daha küçük bir hal alıyor. Biz de sunmuş olduğumuz hizmetle dış ticaretin daha hızlı ve kolay gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz. Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerinde dünya pazarına girişine sağladığımız katkıyla Türkiye ihracatının büyümesine, ekonominin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağımızı görüyorum. Diğer taraftan projenin iş potansiyeli yaratmasından dolayı; ek gelir elde etmek isteyenlere de fırsat sunuyor. İşletmesini ve kendini geliştirmek isteyenlerle birlikte 100.000 işletmenin dünyaya açılmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” diye konuştu.