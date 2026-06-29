Grainturk Holding'den dev sermaye artırımı: SPK başvurusu yapıldı

Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO), yüzde 950 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

Şirketin 125 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak 1 milyar 187,5 milyon TL artışla 1 milyar 312,5 milyon TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Şirket açıklamasına göre bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak kaynakların 718,2 milyon TL'si emisyon primi, 207,6 milyon TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farkları, 204,2 milyon TL'si geçmiş yıl kârları ve 57,5 milyon TL'si diğer sermaye yedeklerinden karşılanacak.

Sermaye artırımının tamamlanabilmesi için SPK'nın başvuruyu onaylaması gerekiyor.

SPK onayının ardından sürecin tamamlanması halinde Grainturk Holding ortakları, sahip oldukları paylar oranında yüzde 950 oranında bedelsiz pay alma hakkı elde edecek.

Bedelsiz sermaye artırımları şirketlerin piyasa değerini değiştirmezken, yatırımcıların sahip olduğu pay adedini artırıyor.