Graınturk'un halka arz büyüklüğü 440 milyon TL oldu

Graınturk Tarım A.Ş.'nin halka arz sonuçları Info Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklandı. Buna göre şirketin, halka arz büyüklüğü 440 milyon TL olarak gerçekleşti. Graınturk'ın paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,60 TL olarak açıklandı.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Graınturk Tarım A.Ş. (“Graınturk” veya “Şirket”) paylarının halka arzı 18 – 19 Nisan 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir.

Graınturk’un sermayesinin 100.000.000 TL’den 125.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Graınturk paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,60 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 440.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 6,5 katına denk gelen 2,8 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 161.536.882 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Halka arza toplamda 1.248.019 yatırımcı katılmıştır. Graınturk Tarım A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 1.246.194 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.756 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 67 yerli kurumsal yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 1.248.019 yatırımcı 25.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. "