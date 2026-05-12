Grand Games’ten 70 milyon dolarlık yeni yatırım

Mobil oyun şirketi Grand Games, Balderton Growth Fund liderliğinde 70 milyon dolarlık Series B yatırımı aldı. Bu tur, yaklaşık bir yıl önce Balderton Early Fund liderliğinde gerçekleşen Series A yatırımının ardından gelirken; mevcut yatırımcılar Bek Ventures, Laton Ventures ve Mert Gür de yatırım turuna katıldı. 2024 yılında Bekir Batuhan Çelebi, Mehmet Çalım ve Mustafa Fırtına tarafından kurulan Grand Games, böylece iki yıl içinde tamamladığı üç yatırım turuyla toplam yatırım miktarını 103 milyon dolara çıkarırken, yakaladığı performansla pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Son bir yılda yaklaşık 5 kat büyüyen geliri, altı aktif oyundan oluşan portföyü ve 50 milyonu aşan indirme sayısıyla Grand Games, ABD iOS indirme listelerinde Magic Sort ve Block Out ile ilk iki sıraya kadar yükseldi.

“Oyunlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz”

Grand Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Bekir Batuhan Çelebi, şirketin yaklaşımını ve aldıkları yeni yatırımı şöyle değerlendiriyor:

“Grand Games’i kurarken amacımız, sektörde sık karşılaştığımız yapısal bir sorunu çözmekti. Pek çok şirkette ekipler yalnızca uygulayıcı konumda kalırken, biz oyunları geliştiren ekiplerin ürün üzerinde gerçek söz sahibi olduğu bir model inşa ettik. Bugüne kadar yakaladığımız büyüme de bu yaklaşımın güçlü ekiplerle birleştiğinde nasıl bir performans yaratabildiğini gösterdi. Bu yatırım, ekibimizi büyütürken mevcut ve yeni oyunlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmamızı sağlayacak.”

“Yatırım kararımızda Grand Games’in kültürü etkili oldu”

Balderton Capital Ortağı Rana Yared, yatırım kararlarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Son bir yıldır Grand Games ekibiyle yakın çalışıyoruz; bu süreçte kurum kültürünü ve ürün kalitesini yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Mobil oyun alanındaki uzun yıllara dayanan yatırım deneyimimiz sayesinde, bu kategoride güçlü ekiplerin hangi özellikleri taşıdığını iyi biliyoruz ve Grand Games bu tanıma net bir şekilde uyuyor. Yatırımımızı artırmak bizim için oldukça net bir karardı. Batuhan, Mehmet, Mustafa ve ekibin ortaya koyduğu yapıya olan inancımız her zamankinden daha güçlü.”

“Başarılı bir hit oyun geliştirmek zor”

Laton Ventures Kurucu Ortağı Görkem Türk ise; “Grand Games, mobil oyun sektöründe yeni bir dönem açtı. Günümüzde başarılı bir hit oyun geliştirmek çok zor; ancak bunu tekrarlanabilir bir şekilde yapabilen bir platform yaratmak ise gerçekten istisnai bir başarı. Grand Games dünyanın en başarılı oyun şirketlerinden birisi haline geldi. Kuruluşlarından bu yana kendileriyle yakın şekilde çalışıyor olmaktan ve şirkete olan yatırımımıza devam etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.