GreenPower Jeneratör, hizmet kalitesi ve yatırımları ile büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yaklaşık 4 yıldır sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan GreenPower Jeneratör hizmet ağını geliştirirken yatırımlarına da devam ediyor. Sektör bağımsız olarak her alanda firmaların tüm enerji ihtiyaçlarına uygun güç ve kalitede çözümler ürettiklerini belirten GreenPower Jeneratör Genel Müdürü Ahmet Aydın, “Sadece jeneratör ve yedek parçalarının satışını yapmıyor kullanım boyunca tüm periyodik bakım planlarını da ayarlıyoruz. Ayrıca müşterilerimizden gelen talebe göre kiralama seçeneklerini de onlara alternatif bir model olarak sunabiliyoruz. Aynı zamanda Alimar Jeneratör ve Arken Jeneratörün bölge bayisiyiz. Sadece Bursa’da değil civar şehirlerde de birçok köklü ve kurumsal firmaya hizmet veriyoruz. İsteyen müşterilerimize uzaktan kontrol edilebilir sistemler de kuruyoruz. Hizmet kalitemizi artırmak adına trendleri takip ediyoruz. Bir yandan iş süreçlerimize devam ederken diğer yandan Kayapa bölgesinde 2 bin metrekarelik depo yatırımı için çalışmalara başladık. 7-8 Milyon TL gibi bir bütçe ile kendi arazimizde bu yatırımı hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Sektörde önemli bir hareketlilik yaşandığını söyleyen Aydın, “Piyasadan bağımsız enerji tarafında hareketlilik sürüyor. Çünkü insanlar işler yavaş da olsa enerji tarafındaki talepleri devam ediyor. Ayrıca birçok büyük tesisin bakım zamanı da yaklaştığı için onun da bir yoğunluğu var. Özellikle havaların ısınması ile birlikte jeneratörlerin de bakımlarının önemi artıyor. Kaliteli ve doğru parça ile yapılan bakımlar hem jeneratörlerin ömrünü uzatıyor hem de olası ihtiyaçlarda sorun yaşanma ihtimalini minimize ediyor. Sektördeki genel hareketlilik devam ederken nakit akışı tarafında ise ekonomik bağlamda bir hareket var. Nakit aldığımız ürünleri uzayan vadeler ile satmaya başladık. Bu süreç özellikle finansal açıdan zayıf firmaları çok zorluyor” diye konuştu.

“Çin pazara hakim oldu”

Sektörde çok dillendirilmese de Çin ağırlığı olduğunu belirten Aydın, “Yerli diye bildiğimiz markaların büyük çoğunluğu yarı mamul olarak Çin’den gelen jeneratörlere ufak dokunuşlar yaparak ya da kendi markalarını basarak piyasaya sunuyor. Benzinli motorlara sahip ürünlerdeki motorların hepsi Çin’de aynı fabrikada ama farklı kalitelerde üretilebiliyor. Sundukları fiyat avantajı da yerli üretimin cazip olmamasına yol açıyor. Bugün sektörün yüzde 90’ında Çin hakimiyeti var. Hatta son dönemde piyasaya kendi markalarıyla giren Çinli firmalar da bulunuyor. PCL modüllerde yerli üretimler bulunsa da onlar da belli seviyedeki cihazlarda kullanılabiliyor. Karbon salınımı konusunda denetim ve yaptırım süreçleri başlamadığı için Çin’den gelen cihazlar artarak kullanılmaya devam ediliyor. Ama ilgili süreç başlayınca yüksek karbon salınımı nedeniyle oluşacak soruna karşı yerlilik anlamında bir atılım yapılmadı. Bu konuda sektörün paydaşlarının adım atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.